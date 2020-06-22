В Благовещенске заключенному пытались передать телефоны, спрятав их в торт и сахар

В Амурской области сотрудники исправительной колонии пресекли попытку доставить одному из осужденных сразу шесть мобильных телефонов. Запрещенные предметы нашли, когда проверяли продуктовую передачу.

Сотрудники благовещенской колонии №8 обнаружили шесть сотовых телефонов, спрятанных ухищренным способом в коржах для торта и пакете с сахаром.

Запрещенные предметы были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.