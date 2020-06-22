В Благовещенске заключенному пытались передать телефоны, спрятав их в торт и сахар
В Амурской области сотрудники исправительной колонии пресекли попытку доставить одному из осужденных сразу шесть мобильных телефонов. Запрещенные предметы нашли, когда проверяли продуктовую передачу.
Сотрудники благовещенской колонии №8 обнаружили шесть сотовых телефонов, спрятанных ухищренным способом в коржах для торта и пакете с сахаром.
Запрещенные предметы были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.
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