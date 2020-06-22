Благовещенцы жалуются, что им не хотят возвращать деньги за отмененный концерт

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Горожанка на условиях анонимности рассказала, что она вместе с другими людьми столкнулась с проблемой. Девушка приобрела билет на концерт известной поп-группы, однако выяснилось, что он не состоится. И при этом организаторы отказываются возвращать деньги.

Благовещенка пояснила, что купила билет на концерт, назначенный в областном центре на 28 марта. Выступление отменили в связи с пандемией, его перенесли на 3 июля. Однако оказалось, что в июле концерта также не будет. «Возможно, он состоится где-то в октябре или в ноябре, неизвестно», – отмечает горожанка.

В связи с невозможностью посетить выступление осенью, девушка решила вернуть билет и получить потраченные на него деньги – 3 тысячи рублей. Однако столкнулась с проблемой. «Организаторы отказываются возвращать деньги, несмотря на то, что на кассе в (…) висит объявление о возврате денег за несостоявшийся концерт. Заявления они якобы принимают, но отказываются ставить на заявлении свою печать! Что является совершенно незаконным, и мы понимаем, что наши заявления без официальной печати не имеют юридической силы и абсолютно бесполезны», – говорит благовещенка. Она пояснила, что проблема носит массовый характер.

Однако на сайте площадки, где должен был состояться концерт, это выступление не значится как отмененное. Указано, что оно пройдет 3 июля. Есть возможность приобрести билеты онлайн.

В пресс-службе администрации Благовещенска пояснили, что с 17 июня 2020 года вступили в силу изменения в положение об особенностях отмены, замены либо переноса зрелищных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ. В настоящее время, если мероприятие не отменено, а перенесено, то граждане имеют право либо посетить мероприятие по ранее приобретенному билету, либо обменять его на ваучер, по которому в дальнейшем можно получить новый билет на тех же условиях. Исполнитель вправе провести мероприятие в течение 18 месяцев с даты отмены введенных режимов или ЧС.

Перенесенное мероприятие будет считаться отмененным в случае, если:

– не определена новая дата и время в течение 6 месяцев с даты отмены введенных режимов или ЧС;

– не размещена информация о новой дате и времени на сайте организации.

При отмене мероприятий деньги возвращаются в течение 180 дней с даты обращения посетителя, вне зависимости от способа обращения.