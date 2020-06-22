Проект благоустройства территории возле ТЦ «От и До» в Благовещенске изменят ради сохранения деревьев

В Благовещенске перенесли аукционы по благоустройству общественной территории в микрорайоне, которая находится между торговым центром «От и До» и бывшим кинотеатром «Харбин». Решение об этом в администрации приняли, чтобы сохранить деревья.

В марте 2020 года на площадке «Точки кипения» состоялось общественное обсуждение проекта.

«Проект обновления существующей площадки предполагал достаточно большой снос деревьев. Этого нельзя допустить, поэтому нужно было внести изменения в проектную документацию, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения. Мы выехали на место вместе с биологами и представителями Центра развития территорий, которые помогали нам разрабатывать этот проект. И было принято принципиальное решение – оставить почти все деревья, вписав их в измененный проект. Удалить планируется только несколько аварийных деревьев», – рассказал первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Начать работы в микрорайоне должны были в конце июня, теперь сроки сдвинулись на июль. Подрядчику предстоит демонтировать более 4,6 тысячи квадратных метров старого асфальта и изношенной плитки, и уложить 7 тысяч квадратов мелкоштучной и гранитной плитки. Также будут обустроены газоны с сиденьями, появится автостоянка, будет установлено 186 светильников различной конфигурации.

По словам Олега Имамеева, вопрос сноса деревьев всегда будет стоять во главе угла перед началом реализации любого проекта в Благовещенске.

«Если мы обнаружим этот момент на этапе конкурсных процедур, будем стараться сохранить деревья, даже если ради этого придется перенести конкурс на более поздние сроки», – подчеркнул первый вице-мэр.

Благоустройство общественной территории в микрорайоне у ТЦ «От и До» пройдет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».