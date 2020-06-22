Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:35 4

Проект благоустройства территории возле ТЦ «От и До» в Благовещенске изменят ради сохранения деревьев

Проект благоустройства территории возле ТЦ «От и До» в Благовещенске изменят ради сохранения деревьев
Фото: @amur.urban

В Благовещенске перенесли аукционы по благоустройству общественной территории в микрорайоне, которая находится между торговым центром «От и До» и бывшим кинотеатром «Харбин». Решение об этом в администрации приняли, чтобы сохранить деревья.

В марте 2020 года на площадке «Точки кипения» состоялось общественное обсуждение проекта.

«Проект обновления существующей площадки предполагал достаточно большой снос деревьев. Этого нельзя допустить, поэтому нужно было внести изменения в проектную документацию, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения. Мы выехали на место вместе с биологами и представителями Центра развития территорий, которые помогали нам разрабатывать этот проект. И было принято принципиальное решение – оставить почти все деревья, вписав их в измененный проект. Удалить планируется только несколько аварийных деревьев», – рассказал первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Начать работы в микрорайоне должны были в конце июня, теперь сроки сдвинулись на июль. Подрядчику предстоит демонтировать более 4,6 тысячи квадратных метров старого асфальта и изношенной плитки, и уложить 7 тысяч квадратов мелкоштучной и гранитной плитки. Также будут обустроены газоны с сиденьями, появится автостоянка, будет установлено 186 светильников различной конфигурации.

По словам Олега Имамеева, вопрос сноса деревьев всегда будет стоять во главе угла перед началом реализации любого проекта в Благовещенске.

«Если мы обнаружим этот момент на этапе конкурсных процедур, будем стараться сохранить деревья, даже если ради этого придется перенести конкурс на более поздние сроки», – подчеркнул первый вице-мэр.

Благоустройство общественной территории в микрорайоне у ТЦ «От и До» пройдет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Просмотров всего: 559

#строительство

распечатать


Общество

В Завитинске модернизируют городской стадион
Общество

В Серышевском районе улучшили жилищные условия 13 ветеранам
Общество 2

В Благовещенске завершается первый этап работ на улице Калинина (фото)
Общество 10

В этом году в Благовещенске начнется ремонт очередного участка набережной Амура (фото, видео)
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    59 минут назад

    Вот за это прямо уважуха Имамееву. Деревья только выросли, а с этим благоустройством опять на ближайшие три-четыре года пустырь бы сделали.

  • NikaK

    NikaK
    42 минуты назад

    Там молодые и красивые деревья. Была вчера там и очень жалко было все эти деревца.

  • каша малаша

    каша малаша
    38 минут назад

    Согласна полностью. Спасибо за такой подход к работе и к нашему городу!

  • V.M.

    V.M.
    15 минут назад



    Мизантроп со стажем , сегодня, 17:05

    Вот за это прямо уважуха Имамееву. Деревья только выросли, а с этим благоустройством опять на ближайшие три-четыре года пустырь бы сделали.



    Согласна. Наверное, Имамеев форум читает , и учел наше мнение об этом якобы благоустройстве от местных "манагеров"...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь