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24 июня в небо Благовещенска выпустят голубей

24 июня в небо Благовещенска выпустят голубей
Фото: pixabay.com

В среду, 24 июня, в Благовещенске проведут акцию «Голуби Мира». В небо выпустят голубей – эти птицы считаются символом мира. Акция проводится в знак солидарности людей за мир во всем мире.

Акция «Голубь Мира» призвана напомнить людям о том, что мир – это основа существования, когда, когда можно спокойно жить: учиться, работать, создавать семьи, реализовывать свои планы, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

В областном центре местом проведения акции станет площадь Победы. В среду, 24 июня, волонтеры выпустят 18 голубей: первые шесть взлетят в небо в 11:30, вторые шесть – в 11:45, третьи – в 12:00.

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#память #праздники

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Как отличить их от местных? Тыщи летают весь день. Мало того, ещё и гадят.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Кто-то наварит голуборщ

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Надеюсь они не страдают птичьим гриппом, а то человечество ещё с коронавирусом не разобралось.

  • Tуман

    Tуман
    56 минут назад

    Обыкновенный медвежонок

    Надеюсь они не страдают птичьим гриппом, а то человечество ещё с коронавирусом не разобралось.



    Все голуби и их владельцы сдали тесты на COVID-19

    Результат отрицательный

  • paravis

    paravis
    47 минут назад

    Tуман
    Обыкновенный медвежонок

    Надеюсь они не страдают птичьим гриппом, а то человечество ещё с коронавирусом не разобралось.



    Все голуби и их владельцы сдали тесты на COVID-19

    Результат отрицательный


    Гарантируешь? Или мужик слово дал, мужик слово забрал?

  • Японамать

    Японамать
    46 минут назад



    волонтеры выпустят 18 голубей: первые шесть взлетят в небо в 11:30, вторые шесть – в 11:45, третьи – в 12:00



    Интересуюсь спросить: как по шкале от нуля до пожар в борделе инициаторы оценивают эффективность сей акции?

  • nerro

    nerro
    46 минут назад

    А если будет дождь, как обещают синоптики?

  • Tуман

    Tуман
    44 минуты назад

    nerro

    А если будет дождь, как обещают синоптики?



    Голуби уйдут на запасной аэродром в Хабаровск

  • Tуман

    Tуман
    44 минуты назад

    paravis

    Tуман

    Обыкновенный медвежонок

    Надеюсь они не страдают птичьим гриппом, а то человечество ещё с коронавирусом не разобралось.



    Все голуби и их владельцы сдали тесты на COVID-19

    Результат отрицательный



    Гарантируешь? Или мужик слово дал, мужик слово забрал?


    Сам всё понимаешь

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