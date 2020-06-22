24 июня в небо Благовещенска выпустят голубей

В среду, 24 июня, в Благовещенске проведут акцию «Голуби Мира». В небо выпустят голубей – эти птицы считаются символом мира. Акция проводится в знак солидарности людей за мир во всем мире.

Акция «Голубь Мира» призвана напомнить людям о том, что мир – это основа существования, когда, когда можно спокойно жить: учиться, работать, создавать семьи, реализовывать свои планы, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

В областном центре местом проведения акции станет площадь Победы. В среду, 24 июня, волонтеры выпустят 18 голубей: первые шесть взлетят в небо в 11:30, вторые шесть – в 11:45, третьи – в 12:00.