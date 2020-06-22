В Киеве активисты разместили флаг ЛГБТ на «Родину-мать» (видео)

В Киеве активисты общественной организации KyivPride, выступающей за права сексуальных меньшинств, провели в украинской столице акцию «пропаганды». В ходе акции флаг ЛГБТ-сообщества оказался на монументе «Родина-мать».

Момент поднятия флага был запечатлён на видео. На кадрах участники акции запустили дрон, к которому было привязано цветное полотно и небольшой груз. После этого конструкция подлетела к монументу таким образом, что со стороны казалось, будто флаг развевается прямо из меча, который находится в руке у статуи, сообщает «Газета.ру».

Видеозапись получила резонанс в социальных сетях. Большинство пользователей осудили тех, кто выбрал такой путь «защиты прав». Люди в комментариях высказали негодование и непонимание ситуации.

«Я абсолютно нормально отношусь к секс-меншиствам. Если возле меня будет проходить накрашенный парень, я и слова не скажу, главное, чтобы ко мне не лез. Но это жесть. Руки за такое надо поломать», «Мерзость! Осквернили память предков», «А эта акция была согласована с мэрией или администрацией какой-нибудь?», «Зачем глумиться над святым? Это же наша память!» – пишут пользователи в комментариях под видео.

Другие же высказывают скептицизм по поводу сложившейся ситуации:

«Однозначно видеомонтаж. Нигде в роликах нет момента, когда тряпку эту дрон каким-то чудесным образом прикрепляет к мечу. Нет и фото с разных ракурсов. А главное – меч имеет длину 16 метров, представьте, какой должен быть дрон, чтоб поднял такое полотно, и смог на ветру его закрепить?», «Мне кажется, это монтаж, не могло такого быть», «Это монтаж, видно же!», «Монтировать научились, а ценностей нет».