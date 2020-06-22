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Осадки привели к подъему уровня воды в реках на севере Приамурья

Осадки привели к подъему уровня воды в реках на севере Приамурья
Фото: water-rf.ru

Гидрологическая обстановка на реках Приамурья развивается в соответствии с прогнозом Амурского ЦГМС. На основных реках области наблюдается преимущественно понижение уровней воды на 3-28 сантиметров в сутки. А на севере региона в связи с прошедшими осадками на реках северных районов – Гилюй, Правый Уркан, Нора, Олекма – наблюдаются подъемы уровней воды на 14-314 сантиметров в сутки. Угрозы подтопления жилых домов в населенных пунктах нет.

На контроле находится река Правый Уркан в районе села Ивановка Зейского района, где в результате выпадения большого количества осадков сформировался паводок, и подъем уровня воды за сутки составил 314 сантиметров. На 10:00 часов 22 июня уровень воды достиг отметки 621 сантиметр, а на 12:00 часов – 636 сантиметров, что на 16 сантиметров выше отметки неблагоприятного явления (620 сантиметров).

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, специалисты Амурского ЦГМС прогнозируют дальнейший подъем воды 22-23 июня до отметок опасного явления (670 сантиметров). При этом ожидается подтопление низменных участков местности, участков дороги местного значения сообщением город Зея – село Ивановка. При прохождении паводковой волны подтопление жилых домов в населенных пунктах не прогнозируется.

Согласно многолетним наблюдениям, при уровне 730 сантиметров в селе Ивановка Зейского района начинается подтопление приусадебных участков. После наводнения 2013 года в населенном пункте было проведено отселение жителей из домов, находящиеся в зоне затопления.

При смещении паводка с реки Правый Уркан ожидается повышение водности в реке Зее. На участке Поляковский – Ураловка прогнозируется повышение уровня воды на 1-1,5 метра с выходом воды на низкую пойму в районе гидропоста Поляковский (пойма – 700 сантиметров) без угрозы подтопления. В районе села Мазаново 24 июня ожидается подъем до 1 метра без выхода воды на пойму, а ниже по течению Суражевка – Благовещенск – колебания уровней воды ±5-35 сантиметров. 23-24 июня прогнозируется подъем уровня воды на 0,2-0,3 метра без выхода на пойму на реке Селемдже в районе села Норск.

В связи с подъемом уровня воды на реке Правый Уркан 22 июня из Благовещенска в село Ивановка Зейского района выехала аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области для оказания в случае необходимости помощи населению.

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    шо, опять?!

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    Гидрологическая обстановка на реках Приамурья развивается в соответствии с прогнозом Амурского ЦГМС.

    А зачем они составляют такой прогноз, который может привести к подтоплению жилых районов? Может уже пора привлечь их к ответственности, ведь из за их прогнозов страдают люди и природа.

  • fon

    fon
    34 минуты назад

    копеечкаГидрологическая обстановка на реках Приамурья развивается в соответствии с прогнозом Амурского ЦГМС.

    А зачем они составляют такой прогноз, который может привести к подтоплению жилых районов? Может уже пора привлечь их к ответственности, ведь из за их прогнозов страдают люди и природа.


    Светлось мысли необыкновенная.,

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