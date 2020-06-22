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сегодня, 15:36 16

Имя нового мэра Благовещенска назовут в конце июля

Имя нового мэра Благовещенска назовут в конце июля
Фото: Амур.инфо

Имя нового мэра Благовещенска будет оглашено 23 июля. Именно в эту дату в Благовещенской городской Думе состоится тайное голосование. Конкурс по отбору кандидатур на должность нового градоначальника стартовал в субботу, 20 июня.

Однако пока ни одной заявки не подано, сообщили в пресс-службе Думы. Подать документы на конкурс можно до 9 июля. Состав конкурсной комиссии, которая будет рассматривать кандидатов на должность мэра, уже утвержден.

В нее вошли 10 человек. Комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов из всех заявленных и представит этих претендентов для голосования в городскую Думу. Действующий мэр также может подать документы для участия в конкурсе.

«23 июля на внеочередном заседании депутаты путем тайного голосования должны выбрать из не менее чем двух кандидатов мэра города. Победитель должен набрать не менее 16 голосов», – рассказывал ранее о процедуре председатель комитета по местному самоуправлению гордумы Юрий Грошев.

Процедура, по информации гордумы, не повлечет трат из бюджета.

23 июля заканчивается срок полномочий у действующего мэра Благовещенска Валентины Калиты. Прямые всенародные выборы мэра отменили незадолго до ее избрания – в мае 2015 года. Поэтому и в текущем году конкурс по выбору градоначальника будет проходить с помощью утвержденной комиссии и без участия горожан.

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#городская власть

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Секрет Полишинеля. Фамилия нового мэра - Имамеев. А всякие ваши конкурсы да процедуры - это профонация, как и все выборы и конкурсы вообще в России.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    Олег будет мэром это всем известно уже пол года! А больше и не кому!

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    до 23 июля ещё калита ну это капец долго

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    А что по её награждению за (не)заслуги перед Благовещенском?!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    А что по её награждению за (не)заслуги перед Благовещенском?!



    А там, на этом оглашении, и огласят, и поблагодарят, и с почетом проводят...

  • гедонист

    гедонист
    41 минута назад

    bayan-spam

    Олег будет мэром это всем известно уже пол года! А больше и не кому!



    действительно. Один на весь город .

  • belka717

    belka717
    36 минут назад

    А мне бы хотелось, чтобы Мигуля был в мэрах. Порядок бы был кругом!

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    35 минут назад

    Имя ему САР.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    30 минут назад

    Имя нового мэра уже знает весь город, кроме конкурсной комиссии.

    Может им стоит зайти на форум АИ и не терять время.

    Демократия, епт!

  • Крав Маг

    Крав Маг
    29 минут назад

    Это точно-лучше бы молчали уж

  • Tуман

    Tуман
    26 минут назад

  • Крав Маг

    Крав Маг
    16 минут назад

    https://youtu.be/EvlffQZP94E

  • Крав Маг

    Крав Маг
    13 минут назад

    Сегодня самый лучший день,

    Пусть реют флаги над полками!

    Сегодня самый лучший день -

    Сегодня битва с дураками.

    Как много лет любой из нас,

    От них терпел и боль и муки.

    Но вышло время - пробил час,

    И мы себе развяжем руки.

    Друзьям раздайте по ружью,

    Ведь храбрецы средь них найдутся.

    Друзьям раздайте по ружью,

    И дураки переведутся.

    Когда последний враг упал,

    Труба победу проиграла -

    Лишь в этот миг я осознал.

    Насколько нас осталось мало!

  • Tуман

    Tуман
    12 минут назад

    Крав Маг

    https://youtu.be/EvlffQZP94E



  • Крав Маг

    Крав Маг
    12 минут назад

    Спасибо

    Не зря ты СПРАВЕДЛИВЫЙ

  • Крав Маг

    Крав Маг
    9 минут назад

    А можешь разместить тут Поиграй со мной гроза?

    Ни в одном караоке нет (почему то)

    Может губернатор послушает ее и все станет по другому?

    Ну или Имамеев))))))

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