Имя нового мэра Благовещенска назовут в конце июля

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Имя нового мэра Благовещенска будет оглашено 23 июля. Именно в эту дату в Благовещенской городской Думе состоится тайное голосование. Конкурс по отбору кандидатур на должность нового градоначальника стартовал в субботу, 20 июня.

Однако пока ни одной заявки не подано, сообщили в пресс-службе Думы. Подать документы на конкурс можно до 9 июля. Состав конкурсной комиссии, которая будет рассматривать кандидатов на должность мэра, уже утвержден.

В нее вошли 10 человек. Комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов из всех заявленных и представит этих претендентов для голосования в городскую Думу. Действующий мэр также может подать документы для участия в конкурсе.

«23 июля на внеочередном заседании депутаты путем тайного голосования должны выбрать из не менее чем двух кандидатов мэра города. Победитель должен набрать не менее 16 голосов», – рассказывал ранее о процедуре председатель комитета по местному самоуправлению гордумы Юрий Грошев.

Процедура, по информации гордумы, не повлечет трат из бюджета.

23 июля заканчивается срок полномочий у действующего мэра Благовещенска Валентины Калиты. Прямые всенародные выборы мэра отменили незадолго до ее избрания – в мае 2015 года. Поэтому и в текущем году конкурс по выбору градоначальника будет проходить с помощью утвержденной комиссии и без участия горожан.