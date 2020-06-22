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В сёлах Амурской области продолжают строить спортивные площадки

В сёлах Амурской области продолжают строить спортивные площадки

В Амурской области продолжается обустройство спортивных площадок и общественных мест отдыха в сельских поселениях. На эти цели в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» выделено более 17 миллионов рублей.

В эти дни в селе Анновка Ивановского района начали возводить многофункциональный спортивный объект.

Строители сделают на площадке специальное покрытие, установят ограждение, футбольные ворота и баскетбольные кольца, а также сделают беговые дорожки. Спортплощадка будет включать в себя несколько зон: мини-футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки.

Появления спортплощадки местные жители ждали давно. В Анновке нет даже пришкольного стадиона. На создание спортплощадки в рамках «Комплексного развития сельских территорий» потратят почти 2 миллиона рублей. В такой программе Анновский сельсовет поучаствовал впервые.

Благоустраивать населённые пункты здесь продолжат и в рамках проекта по поддержке местных инициатив, организованного министерством финансов региона. На выделенный 1 миллион рублей в селе Анновка сделают зону отдыха.

Проекты, реализуемые сёлами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20 % от его стоимости.

Одним из первых сельсоветов, реализовавших эту программу, стал Крестовоздвиженский сельсовет Константиновского района. Здесь на выделенные средства преобразили памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Все работы обошлись в 1,3 миллиона рублей. Преобразившийся памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов стал подарком к 75-летнему юбилею Победы для села.

Кроме этого, в ходе программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году в селе Тавричанка Серышевского района сделают детскую площадку; в посёлке Восточном Октябрьского района, селе Новоалександровка Тамбовскго района и селе Солнечное Ивановского района создадут места массового отдыха; в сёлах Козьмодемьяновка, Лозовое Тамбовского района, Дмитриевка, Черемхово, Петропавловка, Троицкое Ивановского района построят спортплощадки; в селе Томское Серышевского района восстановят памятник.

На реализацию программы потратят более 17 миллионов рублей. Самый дорогой проект воплотят в жизнь в селе Солнечном. Его стоимость более 2 миллионов рублей. Самый бюджетный вариант предложило село Томское, стоимостью 220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#финансы #экономика

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