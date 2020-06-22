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сегодня, 15:14 4

Амурчане смогут виртуально поприсутствовать на параде Победы в Белогорске

Амурчане смогут виртуально поприсутствовать на параде Победы в Белогорске

24 июня наставники и воспитанники детского технопарка «Кванториум-28» проведут прямую трансляцию парада Победы в Белогорске. В юбилейном параде Победы примут участие более 1500 человек и 45 единиц техники. Съемки будут вестись на профессиональную камеру «Insta360 Pro».

Видео будет доступно на канале youtube.com.

«Камера, которая снимает в формате 360 градусов, позволяет зрителю стать непосредственным участником события. Она дает возможность рассмотреть все вокруг себя. Для этого достаточно «осмотреться», поворачивая телефон. Владельцы VR-гарнитуры (а самое простое – это VR-box для мобильного телефона) смогут в полной мере ощутить погружение в атмосферу парада», – рассказал наставник направления «VR/IT» мобильного технопарка «Кванториум» Денис Хрущев.

В честь 75-летия Победы количество техники в механизированной колонне увеличено вдвое. Впервые будут задействованы «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С, продемонстрированы бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Ураган», САУ 2С3 «Акация», тяжелая огнеметная система ТОС 1А «Солнцепек», а также другая современная техника, которая стоит на вооружении общевойсковой армии. Парад Победы пройдет 24 июня: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.

«Это важное историческое событие, свидетелем которого предлагает стать детский технопарк. Современные технологии и уникальное оборудование позволят, не выходя из дома, оказаться в центре происходящего. Это особенно ценно в условиях карантина и действующих ограничений. Так каждый житель области и любого другого региона может виртуально присутствовать на параде Победы», – отметила директор «Кванториум-28» Наталья Домашенко.

Парад начнется в 10:00. Белогорск – единственный город в Амурской области, где состоится торжественный смотр войск. По приказу минобороны России, парады пройдут в 28 городах страны – девяти городах-героях, а также девятнадцати городах, в которых дислоцируются штабы армий и военных округов.

В день парада в Белогорск будет запрещен въезд иногородним.

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#Белогорск #праздники #технологии

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    Киберпанк который мы заслужили

  • ay

    ay
    1 час назад

    Виртуальное присутствие - всё равно что улучшать демографию просмотром порно.

  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    1 час назад

    кому он нужен

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Бункерный парад к 75-летию Победы.

    Надеюсь СЮ выдадут противогаз, химзащиту и батут.

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