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сегодня, 15:02 4

Амурским выпускникам предлагают покрасоваться своими нарядами не реально, а виртуально

Амурским выпускникам предлагают покрасоваться своими нарядами не реально, а виртуально
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

По случаю окончания учебного года минобрнауки Амурской области запускает в своем Инстаграме очередную праздничную акцию «#Хочу покрасоваться». Она стартует 22 июня и продлится до конца недели.

Девушкам и юношам, которые завершают обучение в школе, предлагается надеть праздничные костюмы, сфотографироваться и отправить снимок в директ Инстаграма регионального минобрнауки для размещения в основной ленте. Фотографии необходимо подписать, указав в отдельном сообщении имя, фамилию выпускника, название образовательной организации и населенного пункта.

В этом году в регионе насчитывается 4 201 одиннадцатиклассник и 9 356 девятиклассников, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Министерство напоминает, что помимо муниципальных торжеств 27 июня амурчане в онлайн-формате смогут присоединиться к федеральному проекту «Выпускной вечер», который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока. У участников будет возможность не только посмотреть концерт и поучаствовать в розыгрыше призов, но и, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи со множеством включений из самых разных уголков России.

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#интернет #образование

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    ссылку потом скиньте на фотоальбом

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    ЭТО САМАЯ ТУПАЯ ИДЕЯ! Пусть идут на улицу и всё!

  • belka717

    belka717
    31 минута назад

    Эта идея уже не будет праздничной, а так - показ мод.

  • Myxira

    Myxira
    9 минут назад

    А кто не стал покупать наряд?... Было ведь понятно, что выпускной не светит.

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