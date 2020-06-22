Амурским выпускникам предлагают покрасоваться своими нарядами не реально, а виртуально

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

По случаю окончания учебного года минобрнауки Амурской области запускает в своем Инстаграме очередную праздничную акцию «#Хочу покрасоваться». Она стартует 22 июня и продлится до конца недели.

Девушкам и юношам, которые завершают обучение в школе, предлагается надеть праздничные костюмы, сфотографироваться и отправить снимок в директ Инстаграма регионального минобрнауки для размещения в основной ленте. Фотографии необходимо подписать, указав в отдельном сообщении имя, фамилию выпускника, название образовательной организации и населенного пункта.

В этом году в регионе насчитывается 4 201 одиннадцатиклассник и 9 356 девятиклассников, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Министерство напоминает, что помимо муниципальных торжеств 27 июня амурчане в онлайн-формате смогут присоединиться к федеральному проекту «Выпускной вечер», который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока. У участников будет возможность не только посмотреть концерт и поучаствовать в розыгрыше призов, но и, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи со множеством включений из самых разных уголков России.