Парень погибшей на Бали 18-летней блогерши рассказал подробности аварии

Молодой человек 18-летней блогерши-миллионерши Анастасии Тропицель, погибшей на Бали, раскрыл подробности смертельной аварии. Скриншоты из Инстаграма опубликованы в Telegram-канале «Крысиное королевство». Профиль самого парня закрыт.

По словам молодого человека, девушка ехала по дороге с такой же скоростью, как и все – около 80-100 километров в час. В какой-то момент начался вобблинг на ровном месте, из-за чего девушка потеряла управление.

Он подчеркнул, что Тропицель не превышала скорость и ехала аккуратно, как и всегда. «То, что случилось, – вероятность 1 к 1 000 000», – объяснил молодой человек.

Анастасия попала в ДТП 21 июня в районе Кута на Бали. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал.

Под последним постом на странице, который выложила мама погибшей, набралось уже более 38 тысяч комментариев. Большинство из них содержат соболезнования, многие пишут о том, что девушка предчувствовала что-то нехорошее.

На аккаунт Тропицель подписано более 1,1 миллиона пользователей. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет. Многие запомнили ее как яркую и интересную личность.