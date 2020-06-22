В Благовещенске бывший боксер убил своего дядю, который скрыл туберкулез

Житель областного центра, убивший родного дядю, приговорен к колонии строгого режима. Приговор вынес Благовещенский городской суд. Мужчине назначено наказание в виде 8 с половиной лет лишения свободы.

По информации пресс-службы суда, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поскандалил со своим дядей. Причиной конфликта послужила болезнь: благовещенцу стало известно о наличии у дяди туберкулеза, о котором тот не сообщал.

Амурчанин нанес своей жертве несколько ударов кулаками в область грудной клетки, по голове. Были причинены повреждения, в том числе закрытая тупая травма грудной клетки с кровоизлиянием в подлежащие мягкие ткани, перелом тела грудины, которые через осложнения повлекли смерть.

Мужчина был парализован на правую часть тела и не давал во время ссоры отпора племяннику. Последний ранее занимался боксом, в последнее время работал грузчиком. Совместно с дядей, который находился на пенсии, он проживал на протяжении года.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, так как считает, что смерть дяди наступила не от его ударов.

Обстоятельствами, смягчающим наказание, суд признал: частичное полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи в ходе предварительного расследования признательных показаний с выходом на место преступления, состояние здоровья. Отягчающим обстоятельством суд признал опьянение осужденного.