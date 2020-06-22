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Туманы и дожди: прогноз погоды в Приамурье на 23 июня

Туманы и дожди: прогноз погоды в Приамурье на 23 июня
Фото: pixabay.com

В ночь на вторник, 23 июня, в Амурской области прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и в утренние часы местами туман. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 8…13 градусов тепла, местами по северу – 2…7 градусов.

Днем ожидается увеличение облачности, местами кратковременный дождь. Ветер подует с востока и юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17…22 градусов, в дожде будет прохладнее – 12…17 градусов тепла.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без осадков. Восточный и северо-восточный ветер разовьет скорость 2-7 метра в секунду. Температура ночью – 10…12 градусов тепла. Днем в областном центре будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный будет жуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура днем составит – 17…19 градусов со знаком «плюс».

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#погода

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