Жителям Тынды бензин обходится дороже, чем благовещенцам и свободненцам

Амурстат опубликовал информацию о средних потребительских ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо по ряду городов Амурской области: Благовещенску, Свободному, Зее и Тынде. Согласно этим данным, из указанных населенных пунктов топливо дороже всего обходится в столице БАМа.

Так, в мае 2020 года средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Благовещенске составила 44,24 рубля за литр, в Свободном – 44,28 рубля, в Зее – 44,71 рубля, в Тынде – 44,86 рубля.

Для марки бензина АИ-95 показатели следующие: Благовещенск – 46,74 рубля, Свободный – 46,86 рубля, Зея – 47,18 рубля, Тында – 47,27 рубля.

Для марки бензина АИ-98 и выше приведены показатели по двум городам: Благовещенск – 53,55 рубля, Свободный – 49,48 рубля.

Наконец, для дизельного топлива показатели следующие: Благовещенск – 50,31 рубля, Свободный – 50,10 рубля, Зея – 50,80 рубля, Тында – 50,85 рубля.

Разница в потребительских ценах в этих городах в мае составила: на бензин марки АИ-92 – 0,62 рубля (1,4 %), марки АИ-95 – 0,53 рубля (1,1 %), марки АИ-98 и выше – 4,07 рубля (8,2 %), дизельное топливо – 0,75 рубля (1,5 %).

Таблица: amurstat.gks.ru