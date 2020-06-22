В Приамурье завершился прием заявлений на голосование по Конституции РФ по месту нахождения

Амурская избирательная комиссия приняла более 14 тысяч заявлений от граждан, желающих проголосовать по изменениям в главном законе страны не по месту регистрации, а на более удобном для них участке. Прием заявлений для голосования на дому будет продолжаться до 17:00 1 июля.

Воспользоваться своим правом и выразить мнение по поправкам в Конституцию РФ уже смогли больше 400 жителей Тындинского и Мазановского районов. Это представители оленеводческих общин, золотопромышленники и другие. Голосование в отдаленных и труднодоступных местностях стартовало 17 июня. С 25 июня по 1 июля сделать это можно будет на любом избирательном участке. 7 дней отвели в целях безопасности.

«Безопасный процесс голосования - ключевая приоритетная задача государства. Предпринято всё возможное, чтобы минимизировать любые риски. Организаторы голосования, участники и избиратели получат необходимые средства индивидуальной защиты, антисептические средства, на участках будет проводиться измерение температуры и соблюдаться меры санитарного дистанцирования», – рассказал председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев.

Он добавил, что будут функционировать и мобильные участки для голосования на открытом воздухе. Большое внимание уделят соблюдению санитарных норм при выезде избирательной комиссии на дом.

«Несомненно, это исторический момент. Каждый гражданин нашей страны, наделенный избирательным правом, сделает свой выбор и внесет вклад в формировании основного закона России. Я, безусловно, приду на избирательный участок и сделаю свой выбор. А граждане смогут выбрать любой доступный способ участия в голосовании. Выразить свое мнение должен каждый», – подчеркнул Евгений Тюхаев.

В городах и районах Приамурья уже сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы сделать голосование по Конституции максимально безопасным.

«В Циолковском создан и функционирует оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории ЗАТО коронавирусной инфекции. Ежедневно принимаются все необходимые организационные решения, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое благополучие в нашем городе. Во всех организациях и предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории Циолковского, проводятся все необходимые мероприятия по нераспространению новой коронавирусной инфекции. При подготовке и проведении общероссийского голосования будут созданы все условия для безопасной работы членов избирательных комиссий и участия в голосовании граждан, согласно рекомендациям Роспотребнадзора» – сообщил член Общественной палаты Амурской области Виталий Макаренко.

На избирательные участки на выходных отправили очередную партию средств индивидуальной защиты: медицинские маски, защитные экраны, салфетки, антисептики для рук, перчатки, дезинфицирующие средства для обработки помещений, сигнальные ленты для обозначения безопасной дистанции и другие приспособления.