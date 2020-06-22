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Участки автодороги Зея – Ивановка может подтопить

Участки автодороги Зея – Ивановка может подтопить
Фото: архив Амур.инфо

Оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области убыла в Зейский район. Специалисты не исключают, что подтопит участки автомобильной дороги Зея – Ивановка.

Так, согласно информации Амурского ЦГМС, в связи с выпавшими осадками наблюдается интенсивный подъем уровня воды в реке Правый Уркан с выходом воды на пойму в районе села Ивановка Зейского района. По прогнозу синоптиков, 22-23 июня возможен дополнительный подъем уровня до 0,5 метра с достижением отметок неблагоприятного явления. При прохождении паводковой волны подтопление жилых домов в населенных пунктах не прогнозируется, но гидрологи не исключают подтопление участков дороги сообщением город Зея – село Ивановка.

В превентивных целях в Зейский район направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области и Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 11 человек и 3 единиц техники. Группа оснащена узлом связи на базе автомобиля «ЗИЛ», беспилотной авиационной системой для проведения авиаразведки, плавсредством и необходимым оборудованием для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки, сообщает пресс-служба амурского ГУ МЧС.

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#МЧС #наводнение #погода #транспорт

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