В Приамурье первые лица почтили память погибших воинов-амурцев (фото, видео)

Фото: правительство Амурской области

В этом году в России День памяти и скорби проходит без масштабных массовых мероприятий в виду борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В Приамурье в традиционной церемонии возложения цветов к памятнику погибшим воинам-амурцам приняли участие представители областной и городской власти, юнармейцы и курсанты ДВОКУ.

После прохождение по площади под звуки марша роты почетного караула губернатор Амурской области Василий Орлов возложил цветы к памятникам погибшим воинам-амурцам и труженикам тыла 1941–1945 годов.

«22 июня 1941 года войска фашистов вторглись на территорию нашей страны, началась Великая Отечественная война. Более 100 тысяч жителей Амурской области ушли на фронт. Они проявили в боях героизм и отвагу. Родина высоко оценила их мужество. 64 тысячи бойцов награждены боевыми орденами и медалями. 13 амурчан стали полными кавалерами солдатского ордена Славы. 62 фронтовика стали героями Советского Союза, 12 из них получили звезду героя посмертно. С полей сражений Великой Отечественной войны не вернулись 36 тысяч 638 амурчан. Они пали в боях, умерли от ран и пропали без вести. Наша задача – хранить память о героях, чтобы наши дети и внуки, а также все последующие поколения столь же бережно относились к истории народного подвига», – сказал Орлов.

В 4 часа 22 июня утра цветы и свечу к мемориалу воинам-амурцам на площади Победы возложил председатель амурского парламента Вячеслав Логинов.

«Я принял решение приехать лично, потому что все-таки это такой день, когда необходимо отдать дань уважения погибшим воинам, труженикам тыла. Это святое, это наша обязанность. Возложить цветы именно на рассвете, когда для нашей страны началась страшная беспощадная война, я приезжаю каждый год, последние 7-8 лет», – рассказал он.

Традиционные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, в этом году проходят дистанционно. В частности, акцию «Свеча памяти» решено было перевести в онлайн-формат: амурчане, как впрочем и все россияне, могут зажечь виртуальные огни на сайте деньпамяти.рф. За каждую такую свечу благотворительный фонд «Память поколений» обязался перечислять по 1 рублю на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам. По информации пресс-службы амурского заксобрания, к утру 22 июня к онлайн-акции присоединились больше 20 миллионов жителей страны. Среди них почти 186 тысяч амурчан.