Двое мужчин провалились в колодец в Амурской области, один погиб (фото, видео)

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Утром 22 июня поступило сообщение о том, что в поселке Кундур Архаринского района в колодец, расположенный на частном подворье по улице Советская, провалились двое мужчин. На место происшествия выехала дежурная смена пожарного поста при ПЧ-61 поселка Кундур противопожарной службы области. Оказалось, что жители населенного пункта упали в колодец ночью, в результате падения один амурчанин погиб.

«Колодец оказался очень узким, глубиной около 8 метров, и плюс еще метра на два там была вода, – рассказал начальник пожарного поста при ПЧ-61 поселка Кундур Виталий Пурдиков. – Пожарные несколько раз спускались в колодец, однако долго находиться там без специального оборудования было нельзя – кислорода внизу практически нет. Однако все-таки с помощью двух лестниц и веревки одного из мужчин удалось вытащить на поверхность».

Молодого человека с предварительным диагнозом «кислородное голодание и переохлаждение» доставили в больницу поселка Облучье.

Для того, чтобы поднять второго – погибшего – амурчанина, на место происшествия прибыли пожарные из Архары со средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Один из огнеборцев включился в дыхательный аппарат, спустился в колодец, с помощью «кошки» подтянул тело погибшего, обвязал его спасательной веревкой и вытащил наружу, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что по данному факту проводится проверка, на месте происшествия работает следователь.

Фото и видео пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ