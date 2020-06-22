Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:02 1

Двое мужчин провалились в колодец в Амурской области, один погиб (фото, видео)

Двое мужчин провалились в колодец в Амурской области, один погиб (фото, видео)

Обновлено: 12:34

Утром 22 июня поступило сообщение о том, что в поселке Кундур Архаринского района в колодец, расположенный на частном подворье по улице Советская, провалились двое мужчин. На место происшествия выехала дежурная смена пожарного поста при ПЧ-61 поселка Кундур противопожарной службы области. Оказалось, что жители населенного пункта упали в колодец ночью, в результате падения один амурчанин погиб.

«Колодец оказался очень узким, глубиной около 8 метров, и плюс еще метра на два там была вода, – рассказал начальник пожарного поста при ПЧ-61 поселка Кундур Виталий Пурдиков. – Пожарные несколько раз спускались в колодец, однако долго находиться там без специального оборудования было нельзя – кислорода внизу практически нет. Однако все-таки с помощью двух лестниц и веревки одного из мужчин удалось вытащить на поверхность».

Молодого человека с предварительным диагнозом «кислородное голодание и переохлаждение» доставили в больницу поселка Облучье.

Для того, чтобы поднять второго – погибшего – амурчанина, на место происшествия прибыли пожарные из Архары со средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Один из огнеборцев включился в дыхательный аппарат, спустился в колодец, с помощью «кошки» подтянул тело погибшего, обвязал его спасательной веревкой и вытащил наружу, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что по данному факту проводится проверка, на месте происшествия работает следователь.

Фото и видео пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ

Просмотров всего: 2647

#происшествия

распечатать


Происшествия 2

Благовещенцы испугались за маленького ребенка, находившегося на балконе (видео)
Происшествия 1

Ребенок получил травмы в автомобильной аварии в Благовещенске (фото)
Происшествия 1

В Приамурье контрактник уклонился от службы и пошел под суд
Происшествия 7

В Амурской области прокуратура предложила штрафовать за мусор на кладбищах
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Что такое надо выпить, чтобы залезть в колодец?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь