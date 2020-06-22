Мост через Амур в районе Благовещенска можно увидеть на снимке из космоса

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Для быстрого поиска на карте достаточно ввести кадастровый номер российской части моста как объекта капитального строительства (ОКС) 28:10:000000:5701, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района. Чтобы найти мост на карте, нужно выбрать в выпадающем списке пункт «ОКС», ввести в поле «Найти объекты…» указанный кадастровый номер и нажать кнопку «Найти» в виде лупы.

«Событие историческое и совершенно уникальное. Это не просто транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ – совершенно точно, что экономический эффект будет ощутим для всего Дальнего Востока и страны в целом», – отмечает руководитель управления Росреестра по Амурской области Светлана Каташова.

Строительство пограничного мостового перехода началось в конце 2016 года, стыковка российской и китайской частей моста через Амур прошла 31 мая 2019 года, основные строительные работы на объекте были закончены в конце ноября 2019 года, а в декабре было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подъездных путей к автомобильному мосту. В январе 2020 года прошло обследование и проведены приемочные испытания трансграничного мостового перехода, а 6 мая текущего года мост введен в эксплуатацию.

Длина моста через Амур составляет 1 080 метров. При этом мост – это только часть сложного комплекса сооружений, в который входят еще подъездные дороги и путепроводы. Суммарная их протяженность чуть больше 20 километров: 13,4 километра подъездных путей на территории России и 6,7 километра дороги в Китае.