Мост через Амур в районе Благовещенска можно увидеть на снимке из космоса
Международный мост через реку Амур, расположенный в районе Благовещенска и Хэйхэ, поставлен на кадастровый учет. Он появился на публичной кадастровой карте. При помощи этого информационного ресурса сооружение можно увидеть на снимке из космоса.
Для быстрого поиска на карте достаточно ввести кадастровый номер российской части моста как объекта капитального строительства (ОКС) 28:10:000000:5701, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района. Чтобы найти мост на карте, нужно выбрать в выпадающем списке пункт «ОКС», ввести в поле «Найти объекты…» указанный кадастровый номер и нажать кнопку «Найти» в виде лупы.
«Событие историческое и совершенно уникальное. Это не просто транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ – совершенно точно, что экономический эффект будет ощутим для всего Дальнего Востока и страны в целом», – отмечает руководитель управления Росреестра по Амурской области Светлана Каташова.
Строительство пограничного мостового перехода началось в конце 2016 года, стыковка российской и китайской частей моста через Амур прошла 31 мая 2019 года, основные строительные работы на объекте были закончены в конце ноября 2019 года, а в декабре было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подъездных путей к автомобильному мосту. В январе 2020 года прошло обследование и проведены приемочные испытания трансграничного мостового перехода, а 6 мая текущего года мост введен в эксплуатацию.
Длина моста через Амур составляет 1 080 метров. При этом мост – это только часть сложного комплекса сооружений, в который входят еще подъездные дороги и путепроводы. Суммарная их протяженность чуть больше 20 километров: 13,4 километра подъездных путей на территории России и 6,7 километра дороги в Китае.
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