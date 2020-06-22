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Мост через Амур в районе Благовещенска можно увидеть на снимке из космоса

Мост через Амур в районе Благовещенска можно увидеть на снимке из космоса
Фото: скриншот сайта

Международный мост через реку Амур, расположенный в районе Благовещенска и Хэйхэ, поставлен на кадастровый учет. Он появился на публичной кадастровой карте. При помощи этого информационного ресурса сооружение можно увидеть на снимке из космоса.

Для быстрого поиска на карте достаточно ввести кадастровый номер российской части моста как объекта капитального строительства (ОКС) 28:10:000000:5701, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района. Чтобы найти мост на карте, нужно выбрать в выпадающем списке пункт «ОКС», ввести в поле «Найти объекты…» указанный кадастровый номер и нажать кнопку «Найти» в виде лупы.

«Событие историческое и совершенно уникальное. Это не просто транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ – совершенно точно, что экономический эффект будет ощутим для всего Дальнего Востока и страны в целом», – отмечает руководитель управления Росреестра по Амурской области Светлана Каташова.

Строительство пограничного мостового перехода началось в конце 2016 года, стыковка российской и китайской частей моста через Амур прошла 31 мая 2019 года, основные строительные работы на объекте были закончены в конце ноября 2019 года, а в декабре было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подъездных путей к автомобильному мосту. В январе 2020 года прошло обследование и проведены приемочные испытания трансграничного мостового перехода, а 6 мая текущего года мост введен в эксплуатацию.

Длина моста через Амур составляет 1 080 метров. При этом мост – это только часть сложного комплекса сооружений, в который входят еще подъездные дороги и путепроводы. Суммарная их протяженность чуть больше 20 километров: 13,4 километра подъездных путей на территории России и 6,7 километра дороги в Китае.

Просмотров всего: 1854

#Китай #космос #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    аааа, теперь понятно для чего его делали)))))

  • GREEN

    GREEN
    2 часа назад

    Древнее фото не нашли? Гугл весной обновил снимки этого района .

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Вот это новость. Мой дом тоже из космоса видно, сделайте новость об этом тоже.

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Жду команды Китая и мост откроют,всё зависит от их команды.

  • Шелковица

    Шелковица
    1 час назад

    Не в районе Благовещенска, а в Благовещенском районе. Это разные вещи!

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Лучше бы была новость про построенный второй мост через Зею.

  • капрал

    капрал
    25 минут назад

    А где наша территория, а где китайская?

  • бабаяга

    бабаяга
    14 минут назад

    думаю -там где ниче нету -наша,там где домики и прочее -китайцев

  • Модератор

    Модератор
    3 минуты назад

    Где кадастровые данные есть - та наша, думаю

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