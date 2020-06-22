В Благовещенске дождь затопил участок улицы Калинина после укладки асфальта

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Благовещенец считает, что проблема напрямую связана с капремонтом, который ведется на этом участке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Я живу в доме № 112 по Калинина, а эта лужа рядом с соседним домом № 110. Они положили второй слой асфальта, финишный, дорога почти готова к эксплуатации. После этого пошел дождь. И вот вода со вчерашнего дня стоит и не уходит. Раньше, когда асфальт старый был, все нормально было в этом плане. Та же история была после сильного дождя, который прошел 8 июня», – рассказал благовещенец, обратившийся в редакцию.

В пресс-службе администрации Благовещенска пояснили, что вода на данном участке будет откачана. Застой воды произошел из-за определенной технологии укладки асфальта, добавили в мэрии.

«В конце прошлой недели на участке улицы Калинина между Тенистой и Ломоносова подрядчиком проводились работы по укладке верхнего слоя асфальта. Технологически асфальт укладывается на всю поверхность, поэтому отверстия дождеприимных колодцев тоже были закрыты. Сегодня дорожники приступили к устройству водоприемников (пропиливание отверстий, регулировка крышек), чтобы вода уходила в ливневую канализацию», – сообщили в мэрии.

«В рамках текущих дорожных работ по улице Калинина нарушений в действиях подрядной организации нет, так как объект имеет статус не завершенных работ. Также осадки в виде дождя могут вносить коррективы в работу дорожной организации и в ходе реализации мероприятий по ремонту объекта устраняются», – прокомментировали в региональном минтрансе.

В текущем году улицу Калинина отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской. Работы выполняет подрядная организация АО «Асфальт».