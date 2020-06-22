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В Благовещенске дождь затопил участок улицы Калинина после укладки асфальта

В Благовещенске дождь затопил участок улицы Калинина после укладки асфальта
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 13:10

В Благовещенске участок улицы Калинина в районе пересечения с Пролетарской оказался под водой в результате дождя. Вода, как рассказал один из местных жителей, не уходит уже около суток.

Благовещенец считает, что проблема напрямую связана с капремонтом, который ведется на этом участке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Я живу в доме № 112 по Калинина, а эта лужа рядом с соседним домом № 110. Они положили второй слой асфальта, финишный, дорога почти готова к эксплуатации. После этого пошел дождь. И вот вода со вчерашнего дня стоит и не уходит. Раньше, когда асфальт старый был, все нормально было в этом плане. Та же история была после сильного дождя, который прошел 8 июня», – рассказал благовещенец, обратившийся в редакцию.

В пресс-службе администрации Благовещенска пояснили, что вода на данном участке будет откачана. Застой воды произошел из-за определенной технологии укладки асфальта, добавили в мэрии.

«В конце прошлой недели на участке улицы Калинина между Тенистой и Ломоносова подрядчиком проводились работы по укладке верхнего слоя асфальта. Технологически асфальт укладывается на всю поверхность, поэтому отверстия дождеприимных колодцев тоже были закрыты. Сегодня дорожники приступили к устройству водоприемников (пропиливание отверстий, регулировка крышек), чтобы вода уходила в ливневую канализацию», – сообщили в мэрии.

«В рамках текущих дорожных работ по улице Калинина нарушений в действиях подрядной организации нет, так как объект имеет статус не завершенных работ. Также осадки в виде дождя могут вносить коррективы в работу дорожной организации и в ходе реализации мероприятий по ремонту объекта устраняются», – прокомментировали в региональном минтрансе.

В текущем году улицу Калинина отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской. Работы выполняет подрядная организация АО «Асфальт».

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#дороги

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    профессионалы

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    прогноз по циклону был заранее, что мешало подготовить участок до дождя? Недостаток ума или желания? Зато медаль мэру решили вручить.

  • компроМИСС

    компроМИСС
    2 часа назад

    В пятницу около 12-00 заасфальтировали парковку возле дома 110, в правой части находился ЕДИНСТВЕННЫЙ водосток. И они его заасфальтировали!!!! Верните! Иначе вода будет уходить под наш дом, а зимой, образовавшаяся линза опять будет рвать полы на нижних этажах. Думали хоть из-за того что мэр живёт в нашем районе, сделают все хорошо. Но даже это не помогает!!!!

  • не люблю

    не люблю
    2 часа назад

    сейчас в мэрии посчитают и скажут что надо 20 миллионов на ликвидацию последствий и ремонт, может потом еще накинут чтоб наверняк

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Технологически асфальт укладывается на всю поверхность, поэтому отверстия дождеприимных колодцев тоже были закрыты.



    Утешает уже, что не карагачи виноваты и не Бурхановка. )))

    ДождепрИИмные колодцы порадовали!

  • тАЛКА

    тАЛКА
    2 часа назад

    Так это же первый слой асфальта.Естественно нет высоты нужной.Ну не заложено в проектах ливневок...

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    В РОССИИ ничего не меняется. Примета многолетняя "Если положили свежий асфальт - скоро его начнут рыть"

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    В смысле: "... Застой воды произошел из-за определенной технологии укладки асфальта, добавили в мэрии..."? Это пять! Оказывается, во всём виновата технология укладки, а не головотяпство тех, кто составлял и утверждал перечень проектных работ... Теперь подобное (откачка) на этом участке будет происходить после каждого дождя?

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    1 час назад

    Да не паникуйте раньше времени. Готовьте свои вопросы. В момент приема этой дороги предлагаю всем прийти и задать свои вопросы как новому главе города, так и подрядчикам.

    А вообще какая "золотая" эта дорога получается...

  • Фёдор Валерьевич

    Фёдор Валерьевич
    1 час назад

    По технологии асфальт укладывается на всю поверхность, никто не оставляет никаких отверстий. А после укладки асфальта уже обустраиваются колодцы для ливневок и тд. Здесь же все понятно, а диванные эксперты находят лишний повод показать, что ни в чем не разбираются...

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    59 минут назад

    Лишний раз не мешает обозначить свою обеспокоенность, гражданин правильно сделал.

  • aleun

    aleun
    57 минут назад

    Шеф, все пропало! Все пропало, Шеф!!!

    :)

    Комментаторы, вы бы для начала текст целиком прочли! А то, похоже, одни заголовки читаете...

    Водосливные решетки и колодцы монтируются (врезаются) после укладки асфальта. Ну не успели дорожники врезать их, и что? Откачают воду и поставят...

  • Noir

    Noir
    52 минуты назад

    aleun

    Шеф, все пропало! Все пропало, Шеф!!! :) Комментаторы, вы бы для начала текст целиком прочли! А то, похоже, одни заголовки читаете... Водосливные решетки и колодцы монтируются (врезаются) после укладки асфальта. Ну не успели дорожники врезать их, и что? Откачают воду и поставят...



    Главное чтобы вспомнили где колодцы оставили иначе на метр лопатой копнут и положат решетку, комиссия примет и будет как всегда.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    42 минуты назад

    а мэрии то что как так ужас.ну не должно быть так.вот на долго к осени опять все провалится.главное мэрии нравится

  • uslon

    uslon
    31 минута назад

    Выскажу свое мнение, как "диванный эксперт". Сдаётся мне, что дорожное полотно и тротуар должны быть выше газонов, тогда часть воды будет впитываться в землю, а оставшаяся - ливнёвками. Зачастую всё наоборот и газонная грязь прёт на асфальт и в ливнёвки.

    Или я неправ?

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