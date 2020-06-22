В середине недели в Амурской области ожидаются сильные дожди

В Амурской области погода пока не налаживается. С прохождением активной фронтальной системы южного циклона, 24 и 25 июня на юге региона ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду.

В Благовещенске также велика вероятность сильных осадков. В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Ольга Канюшкина