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сегодня, 11:36 3

В середине недели в Амурской области ожидаются сильные дожди

В середине недели в Амурской области ожидаются сильные дожди
Фото: pixabay.com

В Амурской области погода пока не налаживается. С прохождением активной фронтальной системы южного циклона, 24 и 25 июня на юге региона ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду.

В Благовещенске также велика вероятность сильных осадков.

В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    1 час назад

    Кто там климатическое оружие разрабатывал? Россия? Вы, похоже, полярность перепутали. Нужно "+" с "-" поменять. Или хотя бы чередовать.

  • Алхимик

    Алхимик
    45 минут назад

    Да все плавают. В той или иной степени. В интернете полно сборников видео природных явлений за прошедшие дни, каждый день где то что то топит.

  • капрал

    капрал
    36 минут назад

    Надо жабры с ластами отращивать начинать, 5-й год льёт однако, лета не видим.

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