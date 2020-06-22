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Ученые нашли связь между группой крови и смертностью от COVID-19

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые, их исследование перепечатано на портале MedRxiv. О том, что больше всего заболеванию COVID-19 подвержены люди со второй группой крови, говорила ранее и глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, реже всего коронавирусом болеют люди с четвертой группой.

Статья на MedRxiv является препринтом и не рецензировалась. В нем сообщается о новых медицинских исследованиях, которые еще предстоит оценить, и поэтому их не следует использовать для руководства клинической практикой, пишет «Коммерсант».

Цель исследования иранских ученых состояла в том, чтобы оценить взаимосвязь между различными группами крови и смертностью от коронавируса COVID-19. Анализ показал, что люди с группой крови А (2) подвергаются более высокому риску заражения COVID-19, тогда как люди с группой крови O (1) имеют меньший риск. Соотношение шансов смертности для группы крови АВ (4) было незначительным, но присутствовало.

Ученые из разных стран уже не раз говорили о существовании подобной взаимосвязи, но результаты их исследований несколько отличались. Например, сотрудники калифорнийской компании 23andMe, которая занимается расшифровкой генома, считают наименее уязвимой к коронавирусу первую группу крови. Они проанализировали данные 750 тысяч человек, 10 тысяч из которых болели COVID-19.

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#жизнь #коронавирус #медицина

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