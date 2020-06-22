Амурский минфин рассказал, как коронавирус повлиял на областной бюджет

Приостановление деятельности организаций из-за коронавируса не оказала существенного влияния на поступление налогов в бюджет Амурской области. На 1 июня темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 116,4 % при плановом росте к 2019 году 104,5 %.

Рост поступлений связан с уплатой разовых платежей по итогам за 2019 год в соответствии с уточненными налоговыми декларациями, сообщили Амур.инфо в министерстве финансов Амурской области. Предоставление преференций региональным законодательством по налогам и патентам, компенсируется ростом других налогов.

В ведомстве отметили, что говорить о снижении запланированных доходов области преждевременно.

На профилактику и устранение последствий распространения коронавируса в областном бюджете предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Половину этой суммы Приамурье получило из федерального бюджета.

300 миллионов рублей направлено на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций. Еще столько же в Амурской области потратят на выплаты стимулирующего характера медикам и социальным работникам.

В региональном минфине уточнили, что расходная часть бюджета и областные целевые программы не пострадают.

«В связи с отсутствием снижения поступления доходов, необходимости сокращения расходов областного бюджета нет», – говорится в официальном ответе ведомства.

При этом, необходимость перераспределения расходов все таки существует. Это, в первую очередь, касается экономии средств, полученной в результате проведения конкурсных процедур, а также мероприятий, отмененных в связи с распространением коронавируса.

При этом в полном объеме будут профинансированы расходы на выплату зарплаты и выполнены все обязательства по мерам социальной поддержки населения.