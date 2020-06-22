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Благовещенцы испугались за маленького ребенка, находившегося на балконе (видео)

Благовещенцы испугались за маленького ребенка, находившегося на балконе (видео)
Фото: кадр видео

В соцсетях появилось видео инцидента в микрорайоне Благовещенска. Этот же ролик прислали в редакцию ИА «Амур.инфо». На кадрах – маленький ребенок, находящийся на балконе. Горожане решили, что малыш в опасности.

«Ребенок маленький вылазит, а там всем пофигу, стоят. Наполовину с балкона. (…) С восьмого этажа», – комментирует происходящее мужчина за кадром.

В соцсетях указано, что инцидент происходил по адресу: улица Василенко, 16/1.

Мнения пользователей Инстаграма по поводу увиденного разделились. Кто-то счел происходящее опасным: «Ужас... И рядом только дети вроде», «Жесть, сердце в пятку ушло», кто-то – нет: «Ребенок не один! В чем проблема?».

Также в комментариях осудили человека, который снимал видео: «Так туда надо было бежать, а не стоять и снимать».

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству сказали, что в случаях, когда детям может грозить опасность, следует звонить по телефонам: 112, 102.

Кроме того, телефоны помощи детям указаны на сайте администрации Благовещенска: admblag.ru/component/k2/item/20645-telefony-pomoshchi-detyam.

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#дети #происшествия

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