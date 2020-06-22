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В полуденном «Эхе»: программа «Я тАк дУмаю!»

В полуденном «Эхе»: программа «Я тАк дУмаю!»

В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» программа «Я тАк дУмаю!». Тема: «Ловушка Фукидида 2020; расстановка «игроков»: КНР-Россия-США; крах капитализма и конфуцианство как философия будущего…».

В программе участвует аналитик, бизнес-консультант Андрей Конюшок (г. Келоуна, Канада). Ведущий Михаил Митрофанов.

Далее в рубрике «Архив. Лучшее»: июль, 2014 года.

Гость: Захар Майстренко, артист Амурского областного театра драмы. Тема: «Театр - искусство молодых и для молодых» Ведущие: Светлана Казачинская, Виталий Малышев

***

В вечернем эфире – в рубрике «Архив. Лучшее»: июнь 2015 года. О первой совместной российско -китайской поисковой экспедиции «Вахта памяти, Китай – 2015» расскажут директор Центра сохранения историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков и руководитель поискового отряда «Амур» Владимир Федорук.

Ведущие: Екатерина Кузьмина, Олег Никитин.

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам).

Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням).

Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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