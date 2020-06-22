С 1 июля начислять детские пособия будут только на карты «Мир»

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С 1 июля текущего года перечисление пособий по материнству и детству будет возможно только на карту «Мир». В случае, если карта «Мир» отсутствует, получателю пособия необходимо ее открыть и затем сообщить номер карты своему работодателю.

Это касается следующих видов пособий, выплачиваемых по линии Фонда социального страхования РФ:

пособие по беременности и родам,

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,

единовременное пособие при рождении ребенка,

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет,

пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).

Амурчанам, уже получающим пособия на платежную карту «Мир», карты менять не нужно. Пособия, как и прежде, будут приходить на ту же карту.

«В отличие от обладателей других карт владельцу карты "Мир" при заполнении заявления на получение пособия не нужно указывать дополнительные банковские реквизиты, такие как номер банковского счета, наименование и БИК банка. Достаточно сообщить лишь номер карты. Это позволяет получателю пособия избежать возможных ошибок при предоставлении сведений о способе перечисления. Кроме того, зачисление сумм причитающихся пособий застрахованным лицам посредством только номера платежной карты "Мир" позволяет сократить срок получения таких выплат. Гражданин получает положенные выплаты, как правило, на 3-4 день после поступления сведений от работодателя при установленном законом 10-ти дневном сроке», – поясняет заместитель управляющего Амурским региональным отделением ФСС РФ Ирина Кривцова.

По вопросу перехода на карты «Мир» в региональном отделении Фонда можно обратиться по телефонам: 8 (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-06-40.

С начала 2020 года амурское отделение ФСС РФ выплатило пособия более 119 тысяч человек, из них 33 % получили выплаты на карту «Мир», сообщает пресс-служба ведомства.