Теперь на девятом: пользователи «лишили» Билана победы на «Евровидении»

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Фанаты Евровидения провели голосование по прошедшим выступлениям разных лет. Результаты опубликовали в официальном аккаунте конкурса в Twitter. Участники опроса переместили победителя финала 2008 года Диму Билана на девятое место.

Новым лидером «Евровидения-2008» пользователи выбрали украинскую певицу Ани Лорак, которая заняла на том конкурсе второе место. Следом за ней в обновленном рейтинге идут представители Греции и Исландии, сообщает РИА Новости.

«Приятно получать такие новости из Европы!» – прокомментировала свою победу Лорак у себя в Инстаграме.

Продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, в беседе с телеканалом «360» отметила, что сравнивать настоящее многомиллионное голосование зрителей Евровидения с мнением пары тысяч фанатов в соцсетях нельзя.

«Я считаю, что номер, который был у Димы, а у него был шикарный номер, невозможно повторить», – заявила Рудковская.

Продюсер назвала победу Билана беспрецедентной, отметив, что его номер был невероятно запоминающимся.