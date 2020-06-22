Теперь на девятом: пользователи «лишили» Билана победы на «Евровидении»
Фанаты Евровидения провели голосование по прошедшим выступлениям разных лет. Результаты опубликовали в официальном аккаунте конкурса в Twitter. Участники опроса переместили победителя финала 2008 года Диму Билана на девятое место.
Новым лидером «Евровидения-2008» пользователи выбрали украинскую певицу Ани Лорак, которая заняла на том конкурсе второе место. Следом за ней в обновленном рейтинге идут представители Греции и Исландии, сообщает РИА Новости.
«Приятно получать такие новости из Европы!» – прокомментировала свою победу Лорак у себя в Инстаграме.
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Приятно получать такие новости из Европы! «В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя – "Shady Lady" Ани Лорак, передает @wiwibloggs, один из самых посещаемых независимых порталов о конкурсе "Евровидение"». 🌟 Поздравляю всю нашу dream team: @fkirkorov, @dimitriskontopoulos, @iliaskokotos, @fokasevagelinos! Муз. @fkirkorov, сл. Karen Kavaleryan. Thank you all @eurovision fans for your love and support! ❤️
Продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, в беседе с телеканалом «360» отметила, что сравнивать настоящее многомиллионное голосование зрителей Евровидения с мнением пары тысяч фанатов в соцсетях нельзя.
«Я считаю, что номер, который был у Димы, а у него был шикарный номер, невозможно повторить», – заявила Рудковская.
Продюсер назвала победу Билана беспрецедентной, отметив, что его номер был невероятно запоминающимся.
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