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сегодня, 10:31 6

Амурчан ждет короткая рабочая неделя

Амурчан ждет короткая рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя будет короткой. Согласно указу президента, среда, 24 июня, объявлена выходным днем.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. Текст указа был опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается и продолжительность рабочего дня на час не сокращается, сообщали в Роструде.

В Амурской области парад Победы пройдет только в Белогорске. На время проведения мероприятия город закроют для посещения.

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#отдых #работа #российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    44 минуты назад

    праздник в области для отдельно взятой деревни

  • Tуман

    Tуман
    39 минут назад

    Да кто ж меня отпустит?

    Почитал условия для того, чтобы не выходить на работу и поржал в очередной раз над тупостью властей.

    На каждом предприятии должен быть издан приказ о нерабочем дне, если работодатель привлекает работника в этот день к работе, то берёт с него согласие, но оплата в одинарном размере.

    Короче, нет приказа - прогул

  • Демидыч

    Демидыч
    37 минут назад

    Туман да ты и на работе не хило долбишься в Амуринфо

  • Tуман

    Tуман
    37 минут назад

    Демидыч

    Туман да ты и на работе не хило долбишься в Амуринфо



    Кто не работает, тот ест

  • Демидыч

    Демидыч
    35 минут назад

    Туман тебе платят за комменты?

  • Paster

    Paster
    30 минут назад



    Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты



    Чё-то ржу.

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