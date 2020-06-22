Амурчан ждет короткая рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя будет короткой. Согласно указу президента, среда, 24 июня, объявлена выходным днем.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. Текст указа был опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается и продолжительность рабочего дня на час не сокращается, сообщали в Роструде.

В Амурской области парад Победы пройдет только в Белогорске. На время проведения мероприятия город закроют для посещения.