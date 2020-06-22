Ребенок получил травмы в автомобильной аварии в Благовещенске (фото)

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21 июня в Благовещенске произошло ДТП, в котором получил травмы ребенок. К аварии привело нарушение правил дорожного движения.

Так, в 09:28 на регулируемом перекрестке улиц Горького – 50-летия Октября водитель, управляя автомобилем Toyota Ipsum, при повороте налево не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с автомобилем Huyndai Solaris. Тот двигался во встречном направлении прямо. В результате происшествия был травмирован пассажир 2009 года рождения с автомобиля Huyndai Solaris.

Как сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности, однако был травмирован от силы столкновения.

«При повороте налево на перекрестках необходимо быть предельно внимательным и осторожным, предоставляя преимущество в движении транспортным средствам, движущимся во встречном направлении. А также не отвлекаться на телефонные звонки, СМС-сообщения и разговоры с пассажирами», – напоминают в ведомстве.