Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:14 1

Ребенок получил травмы в автомобильной аварии в Благовещенске (фото)

Ребенок получил травмы в автомобильной аварии в Благовещенске (фото)
Фото: instagram.com/skaner28

21 июня в Благовещенске произошло ДТП, в котором получил травмы ребенок. К аварии привело нарушение правил дорожного движения.

Так, в 09:28 на регулируемом перекрестке улиц Горького – 50-летия Октября водитель, управляя автомобилем Toyota Ipsum, при повороте налево не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с автомобилем Huyndai Solaris. Тот двигался во встречном направлении прямо. В результате происшествия был травмирован пассажир 2009 года рождения с автомобиля Huyndai Solaris.

Как сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности, однако был травмирован от силы столкновения.

«При повороте налево на перекрестках необходимо быть предельно внимательным и осторожным, предоставляя преимущество в движении транспортным средствам, движущимся во встречном направлении. А также не отвлекаться на телефонные звонки, СМС-сообщения и разговоры с пассажирами», – напоминают в ведомстве.

Просмотров всего: 802

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Благовещенцы испугались за маленького ребенка, находившегося на балконе (видео)
Общество 1

С 1 июля начислять детские пособия будут только на карты «Мир»
Происшествия 1

В Приамурье контрактник уклонился от службы и пошел под суд
Общество 26

В соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ начнут строить высокоскоростную железнодорожную магистраль

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    13 секунд назад

    Очередной проскакун опять быстро ехал? (

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь