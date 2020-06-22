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сегодня, 09:57 2

Амурчан наградили главной медицинской премией России

Амурчан наградили главной медицинской премией России
Фото: admblag.ru

В Москве состоялось вручение главной медицинской премии России «Призвание». В том числе поздравления принимали амурчане.

Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, стихийных бедствий и катастроф, в этом году присуждена российским санитарным врачам. Зимой эти медики в красных мундирах первыми столкнулись с COVID-19 на границах страны и первыми осознали масштаб надвигавшейся угрозы.

В числе награжденных – начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Короткоручко и врач-вирусолог лаборатории микробиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Полина Косицина.

«Мы отмечаем свой 20-летний юбилей, и нам не могло даже присниться, что это будет в такой трудной обстановке. Но сегодня все равно это праздник победителей, потому что мы вышли из "красных зон", мы победили, и, мне кажется, вся страна поняла, что только когда медицина сильная, оснащенная, у врачей есть абсолютно все: лекарства, приборы, зарплаты, – только тогда жизнь длиннее смерти», – сказала Елена Малышева, ее цитирует управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    55 минут назад

    ну да кто как ни начальники то больше всех достойны?

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад



    ~~В числе награжденных – начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Короткоручко и врач-вирусолог лаборатории микробиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Полина Косицина.



    Так вот, кого надо благодарить за спасённые жизни приамурцев!

    Любопытно, каким образом и кем было определено, что они лучшие врачи в Амурской области?

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