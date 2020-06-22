Амурчан наградили главной медицинской премией России

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В Москве состоялось вручение главной медицинской премии России «Призвание». В том числе поздравления принимали амурчане.

Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, стихийных бедствий и катастроф, в этом году присуждена российским санитарным врачам. Зимой эти медики в красных мундирах первыми столкнулись с COVID-19 на границах страны и первыми осознали масштаб надвигавшейся угрозы.

В числе награжденных – начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Короткоручко и врач-вирусолог лаборатории микробиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Полина Косицина.

«Мы отмечаем свой 20-летний юбилей, и нам не могло даже присниться, что это будет в такой трудной обстановке. Но сегодня все равно это праздник победителей, потому что мы вышли из "красных зон", мы победили, и, мне кажется, вся страна поняла, что только когда медицина сильная, оснащенная, у врачей есть абсолютно все: лекарства, приборы, зарплаты, – только тогда жизнь длиннее смерти», – сказала Елена Малышева, ее цитирует управление Роспотребнадзора по Амурской области.