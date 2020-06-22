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В Амурской области число контактных с заболевшими превысило 2 с половиной тысячи человек

В Амурской области число контактных с заболевшими превысило 2 с половиной тысячи человек
Фото: pixabay.com

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими достигло 2 597 человек (в Благовещенске – 1 118, в Свободном – 577). Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Всего на новую коронавирусную инфекцию проведено 89 139 исследований, в том числе за последние сутки – 1 985. На изоляции по месту жительства находится 2 587 человек, в изоляторах – 10, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции – 1,2 (в Благовещенске – 2,1, в Тынде – 2,1). Показатель тестирования – 248,8 на 100 тысяч населения.

Всего с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 340 COVID-19, 448 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (535 человек), Благовещенского района (32 человека), Белогорска (39 человек), Тынды (87 человек), Зеи (9 человек), Магдагачинского района (38 человек), Свободного (347 человек), Шимановска (49 человек), Шимановского района (10 человек), Прогресса (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (15 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинска (13 человек), Константиновского района (4 человека), Сковородинского района (30 человек), Тындинского района (8 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (30 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (18 человек), Архаринского района (2 человека). Зарегистрировано 7 летальных исходов от COVID-19.

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