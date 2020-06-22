В Приамурье контрактник уклонился от службы и пошел под суд

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В Белогорске суд вынес приговор военнослужащему по контракту войсковой части, расположенной в селе Екатеринославка Октябрьского района. Его обвиняли в преступлении по части 1 статьи 339 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей военной службы).

«Следствием и судом установлено, что военнослужащий рядовой (…), согласно предварительной договоренности с исполняющим обязанности командира взвода о незаконном за взятку предоставлении (…) возможности покинуть расположение воинской части и убытия к месту жительства родителей, в период с 6 по 18 ноября 2019 года без уважительных причин отсутствовал на службе и проживал по месту жительства своих родителей в городе Белогорске Амурской области», – сообщает военный следственный отдел СКР по Благовещенскому гарнизону.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 1 статьи 339 УК РФ и назначили ему наказание в виде штрафа – 40 тысяч рублей.