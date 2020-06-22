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Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», - сказал он.

При этом глава государства призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. «Работать надо, а не преемников искать», - сказал он.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», - пояснил президент.

Глава государства абсолютно убежден в правильности предложения о поправках в Конституцию России.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции», - сказал он, отметив, что правильность этого доказали и события последних месяцев.

«Действующая сегодня конституция принималась в особый период - в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами», - напомнил президент.

«Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом», - заметил глава государства. Путин напомнил, в частности, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована.

«Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза, - сказал российский лидер. - Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано».

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#российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    а то мы не поняли

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Да пусть не переживает!

    Мы все, в едином порыве, на все 146%, как всегда... )))

  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    «Действующая сегодня конституция принималась в особый период - в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами», - напомнил президент.



    Так это те же люди, которые вокруг тебя сейчас сидят, власть захватывали. В России ни разу не было мирной и законной смены власти, даже в современной истории. По-этому власть имущие будут искать преемника, а не проводить честные выборы (формальные проведут, наподобие нынешних голосований).

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Noir

    В России ни разу не было мирной и законной смены власти, даже в современной истории.



    Да ладно! )



  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Удивил)

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    М.Е.Салтыков-Щедрин:

    "Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня в голове, ободрать, да и в сторону... А потом, зарекомендовав себя благонамеренным, можно и о конституциях на досуге помечтать"

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд, Где выше голов находится зад. За красным восходом – розовый закат. Скованные одной цепью, Связанные одной целью. Скованные одной цепью, Связанные одной. Здесь составы вялы, а пространства огромны. Здесь суставы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие – для улиц. Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц И я держу равнение, даже целуясь, на Скованных одной цепью, Связанных одной целью. Скованных одной цепью, Связанных одной. Можно верить и в отсутствии веры, Можно делать и в отсутствии дела. Нищие молятся, молятся на То, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, Но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходят к тебе, Найдутся и те, кто придет за тобой. Также скованные одной цепью, Связанные одной целью. Скованные одной цепью, Связанные одной. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость, Здесь мерилом работы считают усталость, Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи, Здесь первые на последних похожи И не меньше последних устали, быть может, Быть скованными одной цепью, Связанными одной целью. Скованными одной цепью, Связанными одной целью.

  • На амуринфЕ(2)

    На амуринфЕ(2)
    1 час назад

    Молодец, В В! Я за стабильность!

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    На амуринфЕ(2)Молодец, В В! Я за стабильность!


    Ты хотел сказать : ты ЗА нищету тебя и твоих детей , за падающие дома и мосты , за разбитые дороги , за отсутствие медицины , за голодную старость ... Умом Россию не понять ))

  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Да поняли мы уже, такие пляски многомиллиардные проводит, чтобы от кормушки не отвалиться. К сожалению, только его смерть избавит Россию от этой гэбэшной заразы. Других способов и нет в дерьмократичной России.

  • Итфат

    Итфат
    1 час назад

    hkmg8787

    Да поняли мы уже, такие пляски многомиллиардные проводит, чтобы от кормушки не отвалиться. К сожалению, только его смерть избавит Россию от этой гэбэшной заразы. Других способов и нет в дерьмократичной России.



    Вот только что об этом подумала - просто слово-в-слово!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    hkmg8787

    Да поняли мы уже, такие пляски многомиллиардные проводит, чтобы от кормушки не отвалиться. К сожалению, только его смерть избавит Россию от этой гэбэшной заразы.



    Не факт!



    Существует вероятность, что его преемник ничем не будет отличаться в лучшую сторону.



    А про смерть, то это в России уже проходили и не раз.



    Одно утешает, недолго ждать осталось.



    Только вот смущает факт, что царь-то сменится, а бояре прежние останутся.



  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    да вы голосуйте за ЕР-не приходите на выборы и у вас будет вечная стабильность

  • slavik110

    slavik110
    1 час назад

    Никто и не сомневался, всё предсказуемо...

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Государь настоящий.

  • На амуринфЕ(2)

    На амуринфЕ(2)
    1 час назад

    приехали , вылезай

    На амуринфЕ(2)

    Молодец, В В! Я за стабильность!



    Ты хотел сказать : ты ЗА нищету тебя и твоих детей , за падающие дома и мосты , за разбитые дороги , за отсутствие медицины , за голодную старость ... Умом Россию не понять ))


    Бери выше-ты за набитое брюхо или за войну? Путин уйдёт, п-да всему. Уже кружит вороньё друзья вокруг - "Лишь бы не было войны" (с)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Демидыч

    да вы голосуйте за ЕР



    А этот, как сломанный патефон, одно и то же и за свою любимую партейку топит!



    Тут про Путина новость, есличо!



  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    вот поэтому и все новости про Путина-потому что эти не те -это не то

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    ... неожиданно!

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    55 минут назад

    На амуринфЕ(2)
    приехали , вылезай

    На амуринфЕ(2)

    Молодец, В В! Я за стабильность!



    Ты хотел сказать : ты ЗА нищету тебя и твоих детей , за падающие дома и мосты , за разбитые дороги , за отсутствие медицины , за голодную старость ... Умом Россию не понять ))


    Бери выше-ты за набитое брюхо или за войну? Путин уйдёт, п-да всему. Уже кружит вороньё друзья вокруг - "Лишь бы не было войны" (с)


    У 80 % граждан брюхо пустое (50-60 %у доходов уходит на еду -это уровень Африки ) . И если после правления Ельцина еще можно было восстановить колхозы-совхозы в 2000 г , то за 20 лет правления Путина окончательный пипец пришел всему .

  • Терминатор

    Терминатор
    45 минут назад

    - Приведите Вия! ступайте за Вием! - раздались слова мертвеца.

    И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

    - Подымите мне веки: не вижу! - сказал подземным голосом Вий - и все сонмище кинулось подымать ему веки.

    "Не гляди!" - шепнул какой-то внутренний голос философу.

    Не вытерпел он и глянул.

    - Вот он! - закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха!

  • копеечка

    копеечка
    35 минут назад

    Да, достаточно еще граждан России мечтающих вернуть счастливые Горбачевско-Ельцинские времена. Подросла новое поколение которым не досталось часть благосостояния России в виде ваучера, для обеспеченной дальнейшей жизни. Одни соскучились,а другие мечтают о веселых челночных регулярных путешествиях по миру с баулами. Все привилегии и блага тех времен можно перечислять долго, но я надеялся что мы их потеряли окончательна. Нет у нас наконец то появился новый шанс: пригласим самых лучших специалистов со всего мира(свои себя не оправдывают, не вызывают доверия), ну в крайнем случае найдем клоуна, и заживем богато и счастливо. Они нам восстановят совхозы и заводы, сами будут там работать, а мы будем получать доходы от своих ваучеров.

  • Демидыч

    Демидыч
    24 минуты назад

    мне дед сказал что продал ваучер за стоимость ботинок

  • in essence

    in essence
    22 минуты назад

    И да, напишите, что его вынудил народ остаться

    Изменили бы подачу, не так смешно было

  • Иван Предыбайло

    Иван Предыбайло
    19 минут назад

    Раисся вперде!

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    11 минут назад

    копеечкаДа, достаточно еще граждан России мечтающих вернуть счастливые Горбачевско-Ельцинские времена. Подросла новое поколение которым не досталось часть благосостояния России в виде ваучера, для обеспеченной дальнейшей жизни. Одни соскучились,а другие мечтают о веселых челночных регулярных путешествиях по миру с баулами. Все привилегии и блага тех времен можно перечислять долго, но я надеялся что мы их потеряли окончательна. Нет у нас наконец то появился новый шанс: пригласим самых лучших специалистов со всего мира(свои себя не оправдывают, не вызывают доверия), ну в крайнем случае найдем клоуна, и заживем богато и счастливо. Они нам восстановят совхозы и заводы, сами будут там работать, а мы будем получать доходы от своих ваучеров.


    Бери дальше -Брежневские .

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