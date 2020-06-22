Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», - сказал он.

При этом глава государства призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. «Работать надо, а не преемников искать», - сказал он.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», - пояснил президент.

Глава государства абсолютно убежден в правильности предложения о поправках в Конституцию России.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции», - сказал он, отметив, что правильность этого доказали и события последних месяцев.

«Действующая сегодня конституция принималась в особый период - в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами», - напомнил президент.

«Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом», - заметил глава государства. Путин напомнил, в частности, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована.

«Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза, - сказал российский лидер. - Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано».