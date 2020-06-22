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Июнь 2020 года оказался одним из самых дождливых для Благовещенска

Июнь 2020 года оказался одним из самых дождливых для Благовещенска
Фото: pixabay.com

Июнь 2020 года, еще не закончившись, уже оказался одним из самых дождливых первых месяцев лета для Благовещенска. Об этом в Инстаграме информирует Амурский гидрометцентр.

«(…) с начала месяца на вечер 21 июня в областном центре выпало 192 миллиметра осадков, из них за последние 2 дня – 42 миллиметра (средняя многолетняя сумма осадков июня – 91 миллиметр). Этот результат вплотную приближает июнь-2020 к тройке лидеров по дождливости: лишь трижды за историю метеонаблюдений в нашем городе в первый месяц лета выпадало более 200 миллиметров, так было в 1931, 1932 и 2009 годах», – сказано в сообщении синоптиков.

Кроме того, за предпоследние выходные июня, 20 и 21 июня, в Магдагачинском районе, местами в Зейском и в городе Тынде выпало более 50 миллиметров осадков (более 1,5 декадных норм), в поселке Тыгда – 82 миллиметра (120 % месячной нормы). В других населенных пунктах региона – от 20 до 40 миллиметров.

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#погода

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    Надо бы ещё одну ГЭС в Амурке построить.

    Тогда ещё какие-нибудь рекорды по непогоде побьём. (

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