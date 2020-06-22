Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:11 3

В Амурской области спортсмены и ветераны 22 июня в 4 часа утра совершили Заплыв Памяти

В Амурской области спортсмены и ветераны 22 июня в 4 часа утра совершили Заплыв Памяти

В Благовещенске 22 июня в 4 утра на реке Зея спортсмены и ветераны совершили Заплыв Памяти, посвятив его памяти о жертвах Великой Отечественной войны. Несмотря на дождь, ветер и волну, свечи не затухли.

В заплыве приняли участие спортсмены Федерации «Аквайс-спорт», Российского Союза Ветеранов Афганистана и Российского отделения «Боевое Братство», Общероссийского Движения Поддержки флота и Ассоциации Полярников.

По традиции пловцы приготовили памятный венок и свечи по количеству участников, которые они поместили на небольшой плот.

«Заплыв проходил в суровых условиях: при дождике, ветре и небольшой волне. Когда мы почти финишировали на берег, мы заметили как сильно сносило к берегу наш плот. Было принято решение повторить заплыв - теперь уже до судового хода реки Зея. К этому времени хорошо распогодилось и мы заметили, как сильно нас сносит в сторону Китая. Сжав волю в кулак, мы благополучно выплыли к берегу, успев до пограничной зоны, - рассказал президент Федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.- Удивительно, но только 4 свечи остались гореть до течения к середине реки Зея. Словно напомнив, что однажды в 4 часа утра началась страшная война, которая затянулась на долгие 4 года».

В Заплыве Памяти приняли участие благовещенские спортсмены и ветераны Валерий Вощевоз, Александр Брылин, Валерий Григоревский, Тимофей Афанасьев, Игорь Лизогуб, Сергей Осипов, Вадим Демьяненко, Оксана Ворсина и Маргарита Карепова.

Просмотров всего: 604

#память #спорт

распечатать


Общество 5

Умер известный амурский аграрий Александр Седых
Спорт 1

Участница Олимпиады провела мастер-класс для белогорских спортсменов (фото)
Коронавирус 7

Спортклубам Благовещенска разрешили открыться с 25 июня
Общество

Для Амурской областной спортшколы закупили алкотестер (фото)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Надо было плыть в 4 часа по Москве, то есть в 10 по амурскому времени

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Не понимаю.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Молодцы я восхищаюсь вами, в вас столько жизненной энергии, силы воли!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь