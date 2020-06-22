В Амурской области спортсмены и ветераны 22 июня в 4 часа утра совершили Заплыв Памяти

В Благовещенске 22 июня в 4 утра на реке Зея спортсмены и ветераны совершили Заплыв Памяти, посвятив его памяти о жертвах Великой Отечественной войны. Несмотря на дождь, ветер и волну, свечи не затухли.

В заплыве приняли участие спортсмены Федерации «Аквайс-спорт», Российского Союза Ветеранов Афганистана и Российского отделения «Боевое Братство», Общероссийского Движения Поддержки флота и Ассоциации Полярников.

По традиции пловцы приготовили памятный венок и свечи по количеству участников, которые они поместили на небольшой плот.

«Заплыв проходил в суровых условиях: при дождике, ветре и небольшой волне. Когда мы почти финишировали на берег, мы заметили как сильно сносило к берегу наш плот. Было принято решение повторить заплыв - теперь уже до судового хода реки Зея. К этому времени хорошо распогодилось и мы заметили, как сильно нас сносит в сторону Китая. Сжав волю в кулак, мы благополучно выплыли к берегу, успев до пограничной зоны, - рассказал президент Федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.- Удивительно, но только 4 свечи остались гореть до течения к середине реки Зея. Словно напомнив, что однажды в 4 часа утра началась страшная война, которая затянулась на долгие 4 года».

В Заплыве Памяти приняли участие благовещенские спортсмены и ветераны Валерий Вощевоз, Александр Брылин, Валерий Григоревский, Тимофей Афанасьев, Игорь Лизогуб, Сергей Осипов, Вадим Демьяненко, Оксана Ворсина и Маргарита Карепова.