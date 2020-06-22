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Выбор читателей за 21 июня

Выбор читателей за 21 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 21 июня.

Очевидцы: в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой (видео)

В ночь на 21 июня в областном центре Приамурья возле одного из заведений произошла массовая потасовка. Кроме того, очевидцы слышали и звуки выстрелов. Правоохранители проводят проверку.

В Амурской области 57 новых случаев COVID-19

В Амурской области по данным на 21 июня лабораторно подтверждено 57 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Лидерами остаются Свободный и Благовещенск.

С понедельника очередная часть Благовещенска останется без горячей воды

Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к отопительному сезону. С понедельника, 22 июня, энергетики приступят к ремонту тепломагистрали № 3. В результате еще одна часть города останется без горячей воды.

В Амурской области самый высокий коэффициент распространения COVID-19 – в Тамбовском районе

Правительство Амурской области продолжает публиковать оперативную информацию по коронавирусу в регионе. По состоянию на субботу, 20 июня, коэффициент распространения инфекции в области равнее 1. В Тамбовском районе эта цифра – 4,2, в Благовещенске – 1,7, в Тынде и Благовещенском районе – 1,5.

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#Обзор #интернет #СМИ

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