Выбор читателей за 21 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 21 июня.

В ночь на 21 июня в областном центре Приамурья возле одного из заведений произошла массовая потасовка. Кроме того, очевидцы слышали и звуки выстрелов. Правоохранители проводят проверку.

В Амурской области по данным на 21 июня лабораторно подтверждено 57 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Лидерами остаются Свободный и Благовещенск.

Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к отопительному сезону. С понедельника, 22 июня, энергетики приступят к ремонту тепломагистрали № 3. В результате еще одна часть города останется без горячей воды.

Правительство Амурской области продолжает публиковать оперативную информацию по коронавирусу в регионе. По состоянию на субботу, 20 июня, коэффициент распространения инфекции в области равнее 1. В Тамбовском районе эта цифра – 4,2, в Благовещенске – 1,7, в Тынде и Благовещенском районе – 1,5.