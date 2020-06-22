Гороскоп 22 июня: Овны витают в облаках, а Рыбы расширят круг общения

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Избегайте общения с людьми, которые способствуют плохому настроению. В этот день весьма вероятны ностальгические настроения: возникновение сильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми, возобновить прерванные отношения. Не исключено, что мысли многих Овнов будут витать в облаках.

Телец. День корректировок долгосрочных жизненных планов, изменений в мировоззрении. Пересмотрите договора и отношения с партнерами, начальством. Возможно, что Тельцам следует отказаться от предложенной или начатой работы. Вероятно, что у Вас возникнет желание резко изменить все.

Близнецы. Близнецам придется подстроиться к ситуации. В игру вступят факторы, над которыми Вы не властны: традиции, социальные тенденции, чужое настроение, общая атмосфера. Не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Больше времени выделите для дел, доставляющих радость.

Рак. Счастливые глаза любимых вдохновят Вас на новые подвиги. Звезды хотят напомнить, что настоящая дружба предполагает неразглашения тайн и секретов. Не доверяйте сегодня тем, кто будет утверждать, что избранник Вас не достоин. На самом деле следует задуматься над тем, что отношения давно должны стать более близкими и доверительными.

Читайте также

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня: Водолеи излучают очарование, а Львы великодушны

Лев. Внимательно следите за своими словами, если разоткровенничаетесь не с тем человеком, возникнет риск утечки информации. День благоприятен для путешествий, активного отдыха на лоне природы, общения с друзьями. Вероятно, неожиданное известие заставит Вас пересмотреть планы на всю неделю

Дева. Не исключено, что деловые люди в предстоящем астрологическом месяце могут заложить фундамент для будущих свершений. Приступайте к новым проектам, тщательно все взвесив и обдумав тактику. Вы должны быть крайне внимательным в словах. Любимый человек не виноват в том, что Ваши дела идут кувырком.

Весы. Этот день готовит изменения планов, особенно это касается людей творческих профессий. Благоприятный день для знакомств, посещения новых мест и путешествий. Свежие впечатления нужны Вам сейчас, как никогда ранее.

Скорпион. Помощь нуждающимся улучшит и Ваши позиции. Сегодня Вы можете быть вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Подумайте об укреплении своего здоровья. В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства и возникновение зависимости.

Читайте также

Гороскоп на июнь 2020 года: Стрельцы сделают важный шаг, а Овнов ждет романтика

Стрелец. Опасный день. Вероятны депрессия или нервные срывы. Возможно, что Вы потеряете интерес к прежнему виду деятельности и почувствуете разочарование буквально во всем.

Козерог. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты. Во второй половине дня будьте внимательны к новым знакомым, которые появились у Вас за последнее время.

Водолей. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится Вам ощущением вселенской гармонии. Вы сможете с блеском проявить себя на любом поприще, однако следует определить границы своих возможностей.

Рыбы. Чужие поступки в этот день непредсказуемы, порой неразумны и разрушительны, но вступив в войну, Вы рискуете подрубить сук, на котором сидите. Неблагоприятный день. Партнерские отношения будут возрастать, что указывает на появление в вашей жизни новых знакомых, расширение круга общения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев