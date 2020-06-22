Гороскоп на неделю 22 – 28 июня: Скорпионам не стоит конфликтовать, а Ракам необходимо трезво смотреть на мир

Общий астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 июня для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе Овнам, скорее всего, придется воспользоваться какими-то рычагами давления, чтобы заставить какого-то человека в срок выполнить должностные обязанности или взятые на себя обязательства.

Телец. В первой половине недели производственные, а кое у кого и личные дела будут навевать уныние. Прибыли, не катастрофически, но все же заметно сократятся, отношения кое с кем из близких останутся невыясненными. Во второй половине недели Ваше честолюбие заставит Вас, проявив выдержку и терпение, подналечь и в корне изменить ситуацию по многим пунктам.

Близнецы. Если Ваша голова будет открыта и свободна, то периодически в поток уравновешенного рассуждения будут вклиниваться свежие неожиданные мысли. И одна из них окажется ключом к разгадке давно интересующей Вас тайны. Пусть то, что Вы делаете, не всегда можно назвать романтичным, зато Ваши усилия не пропадут даром, тем более, что Вы скромно не разграничиваете, каковую долю общего труда следует считать именно Вашей.

Рак. На этой неделе звезды напомнят Ракам о необходимости смотреть на ситуацию предельно трезво, не упуская подсказки Вселенной и избегая иллюзий. Вам могут потребоваться практики, повышающие энергетику.

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Лев. На этой неделе Львов ждет напряженная, но весьма результативная работа, которая чрезвычайно позитивно скажется на карьере и на Вашем финансовом положении.

Дева. На этой неделе Вы, скорее всего, вовлечете в какой-то свой проект необходимых для его реализации индивидов. Правда, есть вероятность, что Вы пообещаете им в награду то, чего у Вас пока нет, или каким-то другим образом окажете на них давление, добиваясь согласия на участие в осуществлении замыслов.

Весы. Звезды советуют Весам использовать первую половину недели для новых знакомств, учебы, поездок и дружеского общения. Чем больше у Весов будет новых впечатлений, тем оптимистичнее пройдут эти дни.

Скорпион. В ближайшую неделю постарайтесь не ввязываться в конфликты и выяснения отношений. Это может обернуться весьма неприятными последствиями. В данный период хорошо отправиться в отпуск или начать его планировать.

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Стрелец. На Стрельцов могут нахлынуть переживания, связанные с прошлым. Важно контролировать поток ощущений и образов, не концентрироваться на их негативной или иллюзорной части.

Козерог. В самое ближайшее время, Вы будете стараться попасть в самую гущу событий и быть во всем первыми. Однако не переборщите с напором – есть риск совершить ошибку.

Водолей. На этой неделе наступает благоприятный период во многих областях и направлениях. Однако сейчас не время почивать на лаврах. Вам нужно развивать успех, двигаться дальше. В выходные семейный праздник захватит Вас в свои объятья и закружит в танце.

Рыбы. На этой неделе стоит воздержаться от заключения тройственных деловых союзов и от начала коммерческих проектов, предполагающих использование как заимствованных, так и своих личных денежных средств.

Астролог: Вальдемар Небоходцев