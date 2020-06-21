Дождь помешал закончить работы по восстановлению септика в Чигирях

В селе Чигири Благовещенского района Амурской области 21 июня по состоянию на 14.00 часов аварийными бригадами были выполнены работы по восстановлению работоспособности септика в районе улицы Алексеевская. Это позволит пользоваться объектом для откачки отходов. Но окончательные работы отложили до 24 июня.

«Окончательное заключение по физическому состоянию септика будет приятно после прекращения проливных дождей и восстановления погодных условий. Данное решение принято администрацией Благовещенского района по причине того, что обильные осадки не позволяют работать в котловане, происходит обрушение грунта, что небезопасно для жизни сотрудников команды. Предположительно, работы возобновятся 24 июня 2020 года», - сообщила пресс-служба в инстаграм-аккаунте Благовещенского района.

Также местных жителей попросили ответственно отнестись к сложившейся ситуации: не нарушать режим временного ограничения проезда по прилегающей к многоквартирным домам территории и «обеспечить контроль за своими и соседними детьми на улице.

Как сообщало Амур.инфо, с 15 по 19 июня на территории Чигирей в районе улицы Алексеевская дождевая вода разрушила дорогу и затопила септик. Жителей села просят не допускать детей к месту происшествия.

Смешение грунта рядом с расположенным септиком произошло 19 июня. Это привело к его провалу дороги, возможно, разрушению целостности объекта. Главным последствием провала грунта в районе назвали разрушение бетонированного дорожного полотна на площади 150 квадратных метров и разрушение емкости для сбора жидких бытовых отходов вместимостью 50 кубометров.

20 июня на заседании комиссии по ЧС Благовещенского района был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.