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Вода хлещет через щиток, страшно ложиться спать: в Благовещенске на Заводской от дождя заливает общежитие

Вода хлещет через щиток, страшно ложиться спать: в Благовещенске на Заводской от дождя заливает общежитие

В Амур.инфо обратились жители общежития по адресу улица Заводская, 148/1. Они прислали видео, из которого понятно, что дождевая вода заливает электрический распределительный щит.

«Я увидела это в седьмом часу вечера и ужаснулась. Шел дождь, вода с крыши как-то попала на второй этаж - у нас трехэтажное общежитие - и хлестала через щиток. На полу в общем коридоре - большая лужа, - рассказала жительница дома Олеся Сергеевна. - Ничего не искрило, свет не отключался. Я набрала МЧС, мне сказали, чтобы я звонила в управляющую компанию. Там не берут трубку. Мы не знаем, что делать. Вода бежит, страшно ложиться спать - вдруг случится замыкание».

По словам жильцов, по телефону службы помощи им посоветовали в понедельник отнести видео и вызвать мастера.

Дождь в Благовещенске идет с ночи 21 июня.

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#ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • mm_Иван Горбунов

    mm_Иван Горбунов
    55 минут назад

    Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://antcam.2sms.ru

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