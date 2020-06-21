Вода хлещет через щиток, страшно ложиться спать: в Благовещенске на Заводской от дождя заливает общежитие

В Амур.инфо обратились жители общежития по адресу улица Заводская, 148/1. Они прислали видео, из которого понятно, что дождевая вода заливает электрический распределительный щит.

«Я увидела это в седьмом часу вечера и ужаснулась. Шел дождь, вода с крыши как-то попала на второй этаж - у нас трехэтажное общежитие - и хлестала через щиток. На полу в общем коридоре - большая лужа, - рассказала жительница дома Олеся Сергеевна. - Ничего не искрило, свет не отключался. Я набрала МЧС, мне сказали, чтобы я звонила в управляющую компанию. Там не берут трубку. Мы не знаем, что делать. Вода бежит, страшно ложиться спать - вдруг случится замыкание».

По словам жильцов, по телефону службы помощи им посоветовали в понедельник отнести видео и вызвать мастера.

Дождь в Благовещенске идет с ночи 21 июня.