В Амурской области к животным Воскресеновского заказника съездила «служба доставки»

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«Служба доставки» Воскресеновского заказника. Серышевский район. Местным жителям — косулькам, изюбрям и кабанам — охотоведы привезли соли. Предыдущую партию копытные гурманы благополучно «разобрали» из кормушек. Впрочем, дело не только во вкусовых пристрастиях. Естественных скоплений соли в природе немного, а животным она необходима. Особенно они нуждаются в ней в период роста и беременности, а еще при недостатке соли у самцов не получается красивых рогов. Фото: Николай Парунов #амурскаяобласть #приамурье #заказники #воскресеновскийзаказник #лето #биотехния #соль #охотоведы #подкормка