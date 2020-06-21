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В Амурской области к животным Воскресеновского заказника съездила «служба доставки»

В Амурской области к животным Воскресеновского заказника съездила «служба доставки»
Фото: @ohotaamur

В Приамурье в Воскресеновский заказник, что в Серышевском районе, съездила «служба доставки». Косулям, изюбрям и кабанам охотоведы привезли соли.

Предыдущую партию копытные гурманы благополучно «разобрали» из кормушек.

«Впрочем, дело не только во вкусовых пристрастиях. Естественных скоплений соли в природе немного, а животным она необходима. Особенно они нуждаются в ней в период роста и беременности, а еще при недостатке соли у самцов не получается красивых рогов», - рассказали охотоведы на странице в инстаграме.

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«Служба доставки» Воскресеновского заказника. Серышевский район. Местным жителям — косулькам, изюбрям и кабанам — охотоведы привезли соли. Предыдущую партию копытные гурманы благополучно «разобрали» из кормушек. Впрочем, дело не только во вкусовых пристрастиях. Естественных скоплений соли в природе немного, а животным она необходима. Особенно они нуждаются в ней в период роста и беременности, а еще при недостатке соли у самцов не получается красивых рогов. Фото: Николай Парунов #амурскаяобласть #приамурье #заказники #воскресеновскийзаказник #лето #биотехния #соль #охотоведы #подкормка

Публикация от Управление животного мира АО (@ohotaamur)

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#животные #природа

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