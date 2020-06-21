В Благовещенске 22 июня пожилым людям кино доставят на дом

В День памяти и скорби 22 июня в Благовещенске проведут акцию «Великое кино Великой страны». Экран размером 2 на 3 метра доставят к социальным учреждениям, чтобы показать фильм «Судьба человека».

Кинокартина Сергея Бондарчука увидела свет в 1959 году. Фильм повествует о тяжёлой доле русского солдата, который остался несломленным. Он выжил, отстоял своё право быть человеком и сохранил способность любить.

В 12:30 фильм начнут смотреть жители специального дома для одиноких престарелых «Ветеран». При этом пенсионерам не нужно выходить на улицу – посмотреть фильм они смогут из окон своих квартир.

После окончания кинокартины экран перевезут к жителям Благовещенского дома-интерната. Здесь показ начнётся в 15:30, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенск.