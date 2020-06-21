ВЭФ официально перенесен на 2021 год

Восточный экономический форум в 2020 году не состоится, следующее подобное мероприятие запланировано на сентябрь 2021 года, сообщили организаторы форума. Мероприятие было запланировано на 2-3 сентября.

«В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено», - сообщили в дирекции по работе со СМИ Фонда «Росконгресс».

«VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года», - отмечается в сообщении.

Ранее были последовательно приняты решения о переносе Сочинского инвестиционного форума, который в последние годы проводился зимой, а также об отмене Петербургского экономического форума, проходящего в июне, и ряда других менее крупных форумов экономической и инвестиционной направленности, сообщает «Интерфакс».

Амур.инфо ранее сообщало, что «АмурЭкспоФорум» также был перенесен на 2021 год.