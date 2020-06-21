Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:31 0

ВЭФ официально перенесен на 2021 год

ВЭФ официально перенесен на 2021 год
Фото: forumvostok.ru

Восточный экономический форум в 2020 году не состоится, следующее подобное мероприятие запланировано на сентябрь 2021 года, сообщили организаторы форума. Мероприятие было запланировано на 2-3 сентября.

«В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено», - сообщили в дирекции по работе со СМИ Фонда «Росконгресс».

«VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года», - отмечается в сообщении.

Ранее были последовательно приняты решения о переносе Сочинского инвестиционного форума, который в последние годы проводился зимой, а также об отмене Петербургского экономического форума, проходящего в июне, и ряда других менее крупных форумов экономической и инвестиционной направленности, сообщает «Интерфакс».

Амур.инфо ранее сообщало, что «АмурЭкспоФорум» также был перенесен на 2021 год.

Просмотров всего: 84

#коронавирус #финансы #экономика

распечатать


Общество

Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Коронавирус

Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Общество

В 11 городах и поселках Приамурья этим летом благоустроят дворы
Коронавирус

Владимир Путин ко Дню медика учредил две новые награды

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь