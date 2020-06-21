В соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ начнут строить высокоскоростную железнодорожную магистраль

Жители Амурской области и путешествующие в Китай через Благовещенск россияне смогут уже в следующем году проехать по высокоскоростной железнодорожной магистрали. Ее начнут строить на отрезке Хэйхэ-Харбин уже осенью.

В связи с реконструкцией железнодорожной ветки Бэйань-Хэйхэ, в соседнем с Благовещенском китайском городе также реконструируют железнодорожный вокзал.

С сентября этого года власти Хэйхэ приступят к реконструкции железной дороги между Бэйанем и Хэйхэ, которая является частью железной дороги Харбин-Хэйхэ.

Железнодорожная ветка Бэйань-Хэйхэ протяженностью в 202 км была демонтирована во время войны с Японией, а затем восстановлена в эпоху КНР. Летом железнодорожное полотно в этой зоне нередко размывает из-за дождей и это парализует движение.

В рамках проекта модернизации железной дороги между двумя населенными пунктами, планируется электрифицировать ветку до Хэйхэ, и модернизировать ее до стандарта «I», чтобы поезда могли развивать на ней скорость до 160 километров в час.

В ходе реконструкции железнодорожной ветки планируется построить 19 мостов общей протяженностью в 8,46 километра, а также проложить 4 туннеля общей протяженностью в 2,913 километра.

По железнодорожной ветке можно будет перевозить до 10 миллионов тонн грузов в год, а пассажиропоток между Хэйхэ и Бэйанем может достигнуть 3 миллионов пассажиров в год.

Вместе с модернизацией железной дороги Бэйань-Хэйхэ, планируется реконструировать и вокзал Хэйхэ. Жителям Хэйхэ представлены эскизы двух архитектурных проектов реконструкции вокзала: проект «Размахивающий крыльями словно чайка город» и «Граница Китая: северные ворота».

Жителей Хэйхэ просят проголосовать за понравившийся им проект реконструкции железнодорожного вокзала Хэйхэ, всего представлено два архитектурных проекта, сообщает телевидение Хэйхэ. Голосование ведется с 17 июня. Проголосовать можно, раскрыв материал в приложении WeChat мобильного телефона, а также на сайте Народного правительства города Хэйхэ, сообщает biang.ru.