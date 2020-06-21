Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:06 1

В соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ начнут строить высокоскоростную железнодорожную магистраль

В соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ начнут строить высокоскоростную железнодорожную магистраль
Фото: russian.cctv.com

Жители Амурской области и путешествующие в Китай через Благовещенск россияне смогут уже в следующем году проехать по высокоскоростной железнодорожной магистрали. Ее начнут строить на отрезке Хэйхэ-Харбин уже осенью.

В связи с реконструкцией железнодорожной ветки Бэйань-Хэйхэ, в соседнем с Благовещенском китайском городе также реконструируют железнодорожный вокзал.

С сентября этого года власти Хэйхэ приступят к реконструкции железной дороги между Бэйанем и Хэйхэ, которая является частью железной дороги Харбин-Хэйхэ.

Железнодорожная ветка Бэйань-Хэйхэ протяженностью в 202 км была демонтирована во время войны с Японией, а затем восстановлена в эпоху КНР. Летом железнодорожное полотно в этой зоне нередко размывает из-за дождей и это парализует движение.

В рамках проекта модернизации железной дороги между двумя населенными пунктами, планируется электрифицировать ветку до Хэйхэ, и модернизировать ее до стандарта «I», чтобы поезда могли развивать на ней скорость до 160 километров в час.

В ходе реконструкции железнодорожной ветки планируется построить 19 мостов общей протяженностью в 8,46 километра, а также проложить 4 туннеля общей протяженностью в 2,913 километра.

По железнодорожной ветке можно будет перевозить до 10 миллионов тонн грузов в год, а пассажиропоток между Хэйхэ и Бэйанем может достигнуть 3 миллионов пассажиров в год.

Вместе с модернизацией железной дороги Бэйань-Хэйхэ, планируется реконструировать и вокзал Хэйхэ. Жителям Хэйхэ представлены эскизы двух архитектурных проектов реконструкции вокзала: проект «Размахивающий крыльями словно чайка город» и «Граница Китая: северные ворота».

Жителей Хэйхэ просят проголосовать за понравившийся им проект реконструкции железнодорожного вокзала Хэйхэ, всего представлено два архитектурных проекта, сообщает телевидение Хэйхэ. Голосование ведется с 17 июня. Проголосовать можно, раскрыв материал в приложении WeChat мобильного телефона, а также на сайте Народного правительства города Хэйхэ, сообщает biang.ru.

Просмотров всего: 351

#Китай #транспорт #туризм

распечатать


Общество

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Общество 3

Амурчан научат нестандартно развивать внутренний туризм
Общество 8

В Благовещенск прилетел загадочный самолет в ливрее и с лайкой (фото)
Общество 3

Рейсов теплохода из Благовещенска на Зазейский в этом году, скорее всего, не будет
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    2 минуты назад

    хоть бы глазком посмотреть на 21 век

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь