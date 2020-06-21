Енджина и Вэйдер: в профессиональный праздник амурские кинологи рассказали о своих напарниках

Кинологической службе МВД РФ исполнилось 111 лет. В Амурской области это подразделение начало свою историю в 1969 году. Кинологи уверены, что это не просто их профессия – это призвание.

Выезды на места происшествия, профилактические рейды, участие в патрулировании. Только за 5 месяцев этого года кинологи со своими верными напарниками – служебными собаками осуществили около 600 выездов.

Люди часто восторгаются умными, милыми, добрыми собачками, которые «несут службу» в полиции, восхищаются их достижениями. Но за всем этим стоит невероятный труд кинологов, которые влюблены в свою профессию и живут ею.

Наталья Кузнецова, начальник отделения ЦКС УМВД России по Амурской области, майор полиции, обожает собак с детства. В её семье никогда не было собак, сильное желание завести четвероногого друга появилось внезапно. В возрасте 12 лет Наталья воспитала свою первую собаку - немецкую овчарку. Девушка вступила в один из клубов собаководов Благовещенска и осталась там в качестве тренера. Позже Наталья поняла, что этого ей недостаточно – 15 лет назад она решила поступить на службу в органы внутренних дел в качестве кинолога. И ни разу об этом не пожалела.

Сейчас партнером по службе и другом по жизни выступает восьмилетняя бельгийская овчарка Енджина. Кинологи ЦКС УМВД рассказывают о своих подопечных, словно о детях.

«Работать с девочками мне нравится больше. Они более послушные, хитрые. А мальчики – прямолинейные, так скажем. Если он что-то решил, то точно это сделает. Девочки же подумают несколько раз, а как лучше сделать. Она хочет сделать лучше и для хозяйки, и для себя», - рассказывает Наталья Кузнецова.

В среднем собаки служат восемь лет. Когда ей исполняется семь, то кинологи обычно берут щенка, чтобы до ухода на «пенсию» уже был готовый напарник. Бывает и такое, что срок службы продлевается, если собака хорошо себя чувствует и готова работать дальше. Енджина изначально живёт с Натальей. Обычно именно кинологи забирают своих напарников домой. В ином случае – ищут людей, готовых забрать собаку. Но отдают исключительно в добрые руки.

«У нас с Енджиной партнерские отношения. Она понимает, что кинолог, то есть я, "вожак". У нас никогда не было конфликтов, Енджина знает своё место. Я с ней всегда работала только на игре и поощрениях. Она точно знает, что после тренировок или работы я поиграю с ней, похвалю. Собака очень позитивно настроена на работу. Иное воспитание – грубое, совсем не подходит для работы. Собака будет лишь бояться кинолога и будет ждать, что всё сделают за неё. У нас это неприемлемо», - делится Наталья.

По мнению Натальи Владимировны, кинолог не просто профессия, это - призвание. «Нужно понимать и любить собак. Без этого кинологом не стать. Должно быть особенное чувство, у вас обязательно должен быть контакт с животным», - считает полицейский.

Александр Мокринский, инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Амурской области, старший лейтенант полиции, в данный момент занимается с молодой собакой по кличке Вэйдер. Александр служит кинологом с 2012 года, но это первый опыт работы именно с бельгийской овчаркой.

«Раньше я работал с немецкими овчарками, я их очень хорошо изучил. К Вэйдеру я привыкаю, изучаю его в процессе дрессировки. Можно сказать, что мы учимся вместе», - рассказывает Александр.

Вэйдер активно тренируется. В массе людей пока ведёт себя по-разному: то агрессивно, то слишком доверчиво. Александр Петрович постоянно учитывает все эти нюансы и со временем корректирует поведение собаки.

По мнению полицейского, бельгийские овчарки намного выносливее, чем немецкие. «Например, в жару немецкая минут через двадцать потеряет мотивацию к работе, эта порода более чувствительна ко внешним факторам воздействия. И сейчас, тренируя Вэйдера, я пытаюсь включить именно это качество в работу, его выносливость».

Вместе с освоением дрессуры новой для Александра породы, он также изучает и новые методы. Полицейский использует так называемый кликер.

«В моем понимании, это устройство дает понять собаке, после клика, что она сделала правильно именно в этот момент и за что последует поощрение. С помощью голоса не всегда успеваешь сделать это вовремя», - отметил специалист.

Как и у человека, у каждой собаки свои особенности характера, поведения в той или иной ситуации. Именно кинологи помогают животным пойти в правильном направлении, воспитать отличного напарника по службе, готового прикрыть в случае опасности. Любовь к своей профессии и чувство того, что это твоё призвание, помогает достичь хороших результатов, рассказала пресс-служба регионального управления МВД.