Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта

В ближайшие кварталы у рубля высокие шансы в итоге вернуться к минимумам середины марта - 82,8 рубля против доллара и 89,50 рубля против евро. Во всяком случае, на это сейчас указывает техническая картина, пояснил московский эксперт Михаил Коган.

Специально для «Российской газеты» Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, что ждет рубль на следующей неделе и дал неутешительный прогноз на ближайшие квартал.

«Итог прошедшей торговой недели создает предпосылки для формирования новой волны покупок иностранной валюты, которая может как минимум вернуть курс доллара к 70,55 рубля, - прогнозирует эксперт, - а курс евро к 79,55 рубля уже на следующей неделе. Причем начало этому может быть положено в понедельник, хоть этот день и не изобилует значимыми событиями».

Статистика по продажам на вторичном рынке жилья в США будет носить вторичный характер, а заседание Народного банка Китая по ключевой ставке, едва ли, приведет к ее изменению. Тем не менее, глобальные инвесторы могут начать пересмотр своего отношения к риску на фоне удачно сложившихся для них последних двух месяцев.

Следствием этого может стать как коррекция на рынке нефти, так и давление на валютные рынки стран с развивающейся экономикой. В том числе и на рубль. После решения Банка России понизить ключевую ставку он будет обладать уже меньшим иммунитетом к ухудшению конъюнктуры на финансовых рынках.

Несмотря на неутешительную динамику заболевших новым коронавирусом в мире и локальных вспышек в Пекине, а также в четырех штатах США, рынки предпочитают этого не замечать. И сфокусировались на обещаниях Белого Дома предоставить план по расширению расходов на инфраструктуру в объеме 1,5 триллионов долларов, а также на новых монетарных стимулах Федрезерва.

Однако стоит учесть, что в пятницу прошла экспирация контрактов на срочном рынке США, и в рамках следующих трех месяцев участники рынка могут начать уже другую игру. Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетности корпораций с середины июля.

Рынки могут начать отыгрывать эти события заблаговременно, что заставляет осторожно-пессимистично оценивать перспективы рубля как на конец июня, так и на оставшиеся месяцы лета.

В ближайшие кварталы у рубля высокие шансы в итоге вернуться к минимумам середины марта - 82,8 рубля против доллара и 89,50 рубля против евро. Во всяком случае, на это сейчас указывает техническая картина, считает эксперт.