В Амурской области прокуратура предложила штрафовать за мусор на кладбищах

Амурская прокуратура считает нужным ввести санкции за нарушение требований к качеству услуг и неисполнение требований по содержанию погостов. Законопроект внесен в Заксобрание и будет рассмотрен в первом чтении в июне. ⠀

Документом предлагается прописать ответственность за нарушение требований по содержанию мест погребения - предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей на граждан, от 1 000 до 3 000 рублей на юрлиц и от 5 000 до 10 000 руб. на должностных лиц; за несоблюдение правил посещения кладбищ - предупреждение или штраф от 500 до 1 000 рублей; за нарушение требований к качеству услуг и неисполнение требований по содержанию кладбищ должностным лицам штраф от 3 000 до 5 000 рублей, юридическим лицам от 10 000 до 30 000 рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

Ранее Амур.инфо не раз писало об этой проблеме. К примеру, она наблюдается даже в черте города Благовещенска, где есть как минимум два известных больших кладбища. Одно из них, православное, расположено на улице Мухина, недалеко от жилых домов. Второе – молоканское – находится в нежилом тупике по улице Богдана Хмельницкого, в районе пересечения с улицей Северной. Рядом находятся гаражи, автомойка. Одной стороной кладбище граничит с базой ОПС. Подробнее - в интернет-журнале Амур.life «Остров мертвых в Благовещенске».