В Приамурье выросло число подрядчиков, которые хотят делать капремонты

Ещё 10 компаний включены в реестр квалифицированных подрядных организаций по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Они получили право на участие в аукционах.

В Амурской области в настоящее время в реестре 176 юридических лиц, которые могут привлекаться для выполнения работ и оказания услуг по четырем большим направлениям.

В общей сложности, строительный контроль могут выполнять 6 организаций, работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – 72 компании, вести оценку технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов – 55 организаций, выполнять работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений – 43 подрядчика.

Реестр квалифицированных подрядных организаций размещён на сайте министерства ЖКХ Амурской области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.