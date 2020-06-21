Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июня
Предыдущая новость
сегодня, 17:31 1

В Приамурье выросло число подрядчиков, которые хотят делать капремонты

В Приамурье выросло число подрядчиков, которые хотят делать капремонты

Ещё 10 компаний включены в реестр квалифицированных подрядных организаций по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Они получили право на участие в аукционах.

В Амурской области в настоящее время в реестре 176 юридических лиц, которые могут привлекаться для выполнения работ и оказания услуг по четырем большим направлениям.

В общей сложности, строительный контроль могут выполнять 6 организаций, работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – 72 компании, вести оценку технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов – 55 организаций, выполнять работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений – 43 подрядчика.

Реестр квалифицированных подрядных организаций размещён на сайте министерства ЖКХ Амурской области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 24

#ЖКХ

распечатать


Общество

В 11 городах и поселках Приамурья этим летом благоустроят дворы
Общество 3

В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Общество

С понедельника очередная часть Благовещенска останется без горячей воды
Общество 2

Прокуратура проводит проверку по факту отключения горячей воды в Астрахановке
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 минуты назад

    Только дороги не желайте ремонтировать...Хозяева Олега Гатауловича устроят вам через него веселую жизнь.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь