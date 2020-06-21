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сегодня, 17:06 0

Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Фото: radio1.news

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса. Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

В тексте отмечается, что граждане 65 лет и старше, которые не перешли на «удаленку» и не находятся в отпуске, могут продлить электронные больничные. Однако оформить их могут россияне, живущие в регионах с сохраняющимися мерами, которые были введены из-за инфекции».

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — говорится в документе.

Все новые электронные больничные будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования. При этом для получения больничного работающие пенсионеры не должны предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщается на официальном портале.

В Амурской области режим самоизоляции для людей из групп риска также был продлен.

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#коронавирус #соцзащита

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