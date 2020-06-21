В 11 городах и поселках Приамурья этим летом благоустроят дворы

В Амурской области в этом году в программе по благоустройству участвуют 11 муниципалитетов Приамурья. Дворы многоквартирных домов отремонтируют в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородино, Тынде, Циолковском, Шимановске и Прогрессе.

В эти дни подрядная организация приступила к приведению в порядок двора по улице Ленина, 95 в Белогорске. Это одна из шести дворовых территорий, вошедших в план благоустройства на 2020 год.

Строители приведут в порядок дворы по улице Ленина, 40, улице Ленина, 95, улице Кирова, 255 Б, улице Кирова, 298/1, переулок Вольный, 11 и переулок Весенний, 2. Они преобразятся в рамках реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Во дворах заасфальтируют въезды, уложат дорожки тротуарной плиткой и делают бордюры. Для комфортных прогулок на территориях многоквартирных домов установят лавочки и сделают освещение.

Общественную территорию - площадь имени 30-летия Победы в рамках нацпроекта уже благоустроили. Здесь установили фонтан с подсветкой и уложили тротуарную плитку.

Сумма субсидии - это средства федерального, регионального и местного бюджетов - в этом году составила 37,4 миллиона рублей.

В прошлом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Белогорске благоустроили 3 дворовые и 3 общественные территорий. Сумма субсидии составила более 37 миллионов рублей.

В прошлом году в ходе нацпроекта «Жильё и городская среда» в области благоустроили 42 двора и облагородили 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта, выделено 276 миллионов рублей. 250 из них – деньги из федерального бюджета, остальные 26 миллионов – средства, выделенные муниципалитетами.

Деньги были направлены на реализацию муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий. Также на эти средства благоустроили дворовые территории.

Поучаствовать в проекте в 2019 году решили 12 муниципальных образований области: города Белогорск, Благовещенск, Зея, Завитинск, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, ЗАТО Циолковский, Шимановск, поселок Прогресс и Тамбовский сельсовет.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Приамурье с 2017 года. В 2018 году по городской среде средства получили 8 муниципальных образований: город Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, поселок городского типа Прогресс, Магдагачи и Ивановский сельсовет; на обустройство мест массового отдыха населения средства получил город Райчихинск. На это было выделено более 198 тысяч рублей. В 2018 году благоустроено 46 дворовых, 7 общественных территорий и один парк в городе Райчихинск, а в 2017 году 38 дворовых территорий, 8 общественных и один парк в городе Свободный, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.